Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e takıldı!

EuroLeague'in 34. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas ile karşılaştı. Ülker Sports Arena'da Litvanya temsilcisine 92-82 mağlup olan sarı-lacivertliler, turnuvada son 5 haftada 4. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin, 19 sayı ile takımının en skorer ismi olurken konuk ekipte Dustin Sleva 18 sayı kaydetti. Mücadelenin çeyrek sonuçları şu şekildeydi...

1. Periyot: Fenerbahçe Beko 25-22 Zalgiris Kaunas

Devre Arası: Fenerbahçe Beko 44-49 Zalgiris Kaunas

3. Periyot: Fenerbahçe Beko 62-66 Zalgiris Kaunas

SARAN VE TEDESCO TRİBÜNDEYDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve Fenerbahçe Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü Domenico Tedesco, mücadele öncesi Ülker Sports Arena'daki yerlerini aldı. İki isim, Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçını birlikte takip etti.