Fenerbahçe'de rota Hollandalı stoper: Stefan de Vrij!

Gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, yaz transfer döneminde savunma hattına yapacağı takviyelere odaklandı. Son olarak sarı-lacivertlilerin gündemine Inter'de forma giyen Hollandalı stoper Stefan de Vrij geldi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 06:51
Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe, iki kulvarda da şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Maç fazlasıyla zirvenin 4 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, milli ara dönüşü seri yakalayarak aradaki farkı kapatmayı hedefliyor.

Öte yandan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması da devam ediyor.

Kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Transferfeed'de yer alan habere göre, Inter ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Hollandalı stoper Stefan de Vrij menajerler aracılığı ile Fenerbahçe'ye önerildi.

Haberde, yaz transferinde mutlaka bir stoper eklemesi yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin, Milan Skriniar'ın yanına aynı kalitede bir stoper arayışında olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'nin ayrıca Marcos Senesi ve Jose Gimenez ile de ilgilendiği öne sürülürken, yönetimin De Vrij önerisine olumlu baktığı belirtildi.

Yaz transfer döneminde Jayden Oosterwolde'yi iyi bir bonservis bedeli ile elden çıkarmayı planlayan Fenerbahçe, boşluğunu 34 yaşındaki Hollandalı savunmacı Stefan de Vrij ile doldurabilir.

De Vrij, Inter'de 5 sezon boyunca Milan Skriniar ile beraber savunma partneri olarak da görev yapmışlardı.

Bu sezon Inter'de 14 maçta forma giyen Stefan de Vrij'ın Transfermarkt verilerine göre 3 milyon 500 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.

İşte o haber...

