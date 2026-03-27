Beşiktaş'ın stoperi Ada devinden: Benoit Badiashile!

Yaz transfer döneminde bir sol stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinin savunmacılarını yoğun şekilde gözlemliyor. Siyah-beyazlılar, gelecek yaz Chelsea'dan ayrılması beklenen Fransız oyuncu Benoit Badiashile ile ilgileniyor.

1.94 boyundaki sol stoper oyuncusunun, daha fazla süre bulmak adına takımdan ayrılmaya sıcak bakabileceği belirtilirken, Beşiktaş'ın Chelsea'ye satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapacağı kaydedildi.

TRANSFERDE RAKİP MARSİLYA

Fransız savunmacıyla ilgilenen bir başka kulüp ise Marsilya. Fransız ekibinin, transfer operasyonunda Beşiktaş'a yarışa girebileceği ifade edildi.

Bu sezon Chelsea formasıyla 16 maçta görev alan Badiashile'in sözleşmesi 2030 yılında sona erecek. 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un Transferfeed'den derlediği o haber...