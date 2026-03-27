Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ın stoperi Ada devinden: Benoit Badiashile!

Beşiktaş'ın stoperi Ada devinden: Benoit Badiashile!

Yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sol stoper takviyesine odaklandı. Siyah-beyazlıların listesine yazılan son isim Chelsea'da süre bulmakta zorlanan Fransız futbolcu Benoit Badiashile oldu. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 21:25
Beşiktaş'ın stoperi Ada devinden: Benoit Badiashile!

Yaz transfer döneminde bir sol stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinin savunmacılarını yoğun şekilde gözlemliyor. Siyah-beyazlılar, gelecek yaz Chelsea'dan ayrılması beklenen Fransız oyuncu Benoit Badiashile ile ilgileniyor.

1.94 boyundaki sol stoper oyuncusunun, daha fazla süre bulmak adına takımdan ayrılmaya sıcak bakabileceği belirtilirken, Beşiktaş'ın Chelsea'ye satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapacağı kaydedildi.

TRANSFERDE RAKİP MARSİLYA

Fransız savunmacıyla ilgilenen bir başka kulüp ise Marsilya. Fransız ekibinin, transfer operasyonunda Beşiktaş'a yarışa girebileceği ifade edildi.

Bu sezon Chelsea formasıyla 16 maçta görev alan Badiashile'in sözleşmesi 2030 yılında sona erecek. 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un Transferfeed'den derlediği o haber...

