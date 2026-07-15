Galatasaray'da yeni sezon öncesi gündemdeki isimlerden birisi de Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz. Cimbom'un son olarak bu transferi bitirmek için belirlediği yol haritası belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 06:50
Geniş bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray, kanat bölgesine de çok önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.
Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmayan sarı-kırmızılılar, buraya daha flaş bir isim getirmek istiyor.
Bu futbolcu Real Madrid forması giyen 27 yaşındaki Brahim Diaz'dan başkası değil.
İspanyol ekibinde teknik direktör Jose Mourinho'nun oyuncusu hakkındaki son kararı merakla beklenirken, sarı-kırmızılılar nabız yoklamaya başladı.
İspanyol ekibi ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Brahim Diaz'ın kiralanması halinde sözleşmesi uzatılacak.
Real Madrid eğer kiralamaya onay verirse önce oyuncusunun sözleşmesini uzatıp sonra kiralayacak.
Galatasaray yönetimi zorunlu olmayan bir opsiyonla Faslı oyuncuyu alıp, son kararını gelecek sezon vermek istiyor.
Real Madrid daha önce 3 yıl Brahim Diaz'ı Milan'a kiralamıştı.
Bunu fırsat bilen sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi gibi transferi geçici transfer konusuna odaklanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın formasını terleten Diaz, 6 maçta 4 asist ile katkı sağladı.