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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Brahim Diaz transferinde flaş karar!

Galatasaray'dan Brahim Diaz transferinde flaş karar!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi gündemdeki isimlerden birisi de Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz. Cimbom'un son olarak bu transferi bitirmek için belirlediği yol haritası belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'dan Brahim Diaz transferinde flaş karar!

Geniş bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray, kanat bölgesine de çok önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Brahim Diaz transferinde flaş karar!

Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmayan sarı-kırmızılılar, buraya daha flaş bir isim getirmek istiyor.

Galatasaray'dan Brahim Diaz transferinde flaş karar!

Bu futbolcu Real Madrid forması giyen 27 yaşındaki Brahim Diaz'dan başkası değil.

Galatasaray'dan Brahim Diaz transferinde flaş karar!

İspanyol ekibinde teknik direktör Jose Mourinho'nun oyuncusu hakkındaki son kararı merakla beklenirken, sarı-kırmızılılar nabız yoklamaya başladı.

Galatasaray'dan Brahim Diaz transferinde flaş karar!

İspanyol ekibi ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Brahim Diaz'ın kiralanması halinde sözleşmesi uzatılacak.

Galatasaray'dan Brahim Diaz transferinde flaş karar!

Real Madrid eğer kiralamaya onay verirse önce oyuncusunun sözleşmesini uzatıp sonra kiralayacak.

Galatasaray'dan Brahim Diaz transferinde flaş karar!

Galatasaray yönetimi zorunlu olmayan bir opsiyonla Faslı oyuncuyu alıp, son kararını gelecek sezon vermek istiyor.

Galatasaray'dan Brahim Diaz transferinde flaş karar!

Real Madrid daha önce 3 yıl Brahim Diaz'ı Milan'a kiralamıştı.

Galatasaray'dan Brahim Diaz transferinde flaş karar!

Bunu fırsat bilen sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi gibi transferi geçici transfer konusuna odaklanacak.

Galatasaray'dan Brahim Diaz transferinde flaş karar!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın formasını terleten Diaz, 6 maçta 4 asist ile katkı sağladı.

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