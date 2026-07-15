Beşiktaş'ta sıra Ceballos'ta! 10 numara Real Madrid'den geliyor

Beşiktaş'ta büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro oluşturmak hedefiyle operasyonlarını sürdüren siyah beyazlı yönetim, Leandro Trossard'ın ardından yıldız bir ismi daha kadrosuna katmak için mesai harcıyor. Beşiktaş transfer komitesinin Real Madrid'le olan sözleşmesi sona eren ve şu an bonservisi elinde olan Dani Ceballos'u transfer listesine eklediği ileri sürüldü.

AJAX VE BETIS TAKİPTE

Beşiktaşlı kurmayların Vincenzo İtaliano'nun 'tempolu ve mobil 10 numara' talebinin ardından 29 yaşındaki İspanyol yıldız için harekat başlattığı öğrenildi. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Dani Ceballos'la La Liga temsilcisi Real Betis ve Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'ın da yakından ilgilendiği belirtildi. Deneyimli oyuncunun boşta olması transferi cazip hale getiriyor. Dani Ceballos'un Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

16.5 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Real Betis altyapısından yetişen Dani Ceballos, Premier Lig deneyimi de yaşadı. 2019 yaz döneminde Real Madrid'den kiralık olarak Arsenal'e transfer olan 29 yaşındaki orta saha, 2 yıl süren Ada macerasının ardından La Liga devine geri döndü. Real Madrid 2017'de Ceballos'u renklerine katarken, Betis'e 16.5 milyon euro bonservis ödemişti.

KUPA CANAVARI

İspanyol oyuncu La Liga kariyerinde 10 sezonda toplam 200 maça çıktı. 7 kez ağları havalandıran deneyimli futbolcu, 10 da asist yaparak 17 gole direkt etki etti. Dani Ceballos 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 UEFA Süper Kupası, 1 Kıtalararası Kupa, 3 de FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.