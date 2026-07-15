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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a! Transferde büyük sürpriz

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a! Transferde büyük sürpriz

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Cimbom'un gündemine bir dönem Beşiktaş formasını terleten o yıldızın geldiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a! Transferde büyük sürpriz

Galatasaray'ın gündemine gelen Emirhan İlkhan ile ilgili gerçekler ortaya çıktı... Takvim'in İtalyan basınından derlediği habere göre; Cimbom, Torino forması giyen 22 yaşındaki Emirhan İlkhan'ın transfer şartları için bir araştırma yaptı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a! Transferde büyük sürpriz

Sarı-kırmızılılar, transfer araştırmasına rağmen genç oyuncunun transferi için Torino'ya resmi bir teklifte bulunmadı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a! Transferde büyük sürpriz

Torino, geçen sezon performansının ardından Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmıştı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a! Transferde büyük sürpriz

İtalyan ekibinde geçen sezon 22 karşılaşmada süre bulma şansı yakalayan Emirhan İlkhan, 2 gol ve 2 asist ile skora katkı sağlamayı başardı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a! Transferde büyük sürpriz

Orta alanın merkez tarafında görev yapan genç futbolcu, dinamik yapısı, top tekniği ve iki yönlü oyunuyla teknik heyetin beğenisini kazanırken, gösterdiği gelişim sayesinde sözleşme uzatma kararında önemli rol oynadı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a! Transferde büyük sürpriz

BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI

Emirhan İlkhan futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başlamıştı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a! Transferde büyük sürpriz

Futbolcu sergilediği performansla siyah-beyazlılarda A takım seviyesine yükselmişti.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a! Transferde büyük sürpriz

Emirhan İlkhan, Beşiktaş ile 21/22 sezonunda Türkiye Süper Kupası'nı kazanmanın mutluğunu yaşamıştı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a! Transferde büyük sürpriz

Futbolcu Beşiktaş'ın ardından sırasıyla kariyerinde; Torino, Sampdoria ve RAMS Başakşehir formalarını terletti.

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