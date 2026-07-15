Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a! Transferde büyük sürpriz
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Cimbom'un gündemine bir dönem Beşiktaş formasını terleten o yıldızın geldiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 06:50
İtalyan ekibinde geçen sezon 22 karşılaşmada süre bulma şansı yakalayan Emirhan İlkhan, 2 gol ve 2 asist ile skora katkı sağlamayı başardı.
Orta alanın merkez tarafında görev yapan genç futbolcu, dinamik yapısı, top tekniği ve iki yönlü oyunuyla teknik heyetin beğenisini kazanırken, gösterdiği gelişim sayesinde sözleşme uzatma kararında önemli rol oynadı.
BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI
Emirhan İlkhan futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başlamıştı.
Futbolcu sergilediği performansla siyah-beyazlılarda A takım seviyesine yükselmişti.
Emirhan İlkhan, Beşiktaş ile 21/22 sezonunda Türkiye Süper Kupası'nı kazanmanın mutluğunu yaşamıştı.
Futbolcu Beşiktaş'ın ardından sırasıyla kariyerinde; Torino, Sampdoria ve RAMS Başakşehir formalarını terletti.
Genç yetenek kiralık olarak gittiği RAMS Başakşehir'den Torino'ya 2024 yazında geri döndü.
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