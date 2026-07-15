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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferinde flaş gerçek!

Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferinde flaş gerçek!

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. İngiliz yıldız, sarı-lacivertli formayı sırtına geçirirken futbolcuyla ilgili transferde flaş gerçek gün yüzüne çıktı. Greenwood'un kendisiyle ilgilenen bir başka kulüp Atletico Madrid ile arasında yaşananlar gündeme oturdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 06:50
Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferinde flaş gerçek!

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Mason Greenwood ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferinde flaş gerçek!

Takvim'in Fransız basınından derlediği habere göre; İngiliz yıldızın transfer sürecindeki tutumu, Atletico Madrid'in oyuncudan vazgeçmesinde etkili oldu.

Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferinde flaş gerçek!

Haberde, Atletico Madrid'in son günlerde Fenerbahçe'nin sunduğu mali şartlara büyük ölçüde yaklaştığı belirtildi.

Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferinde flaş gerçek!

Ancak Greenwood'un karar verme sürecini uzattığı ve Atletico Madrid yetkililerinin telefonunu açmadığı bildirildi.

Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferinde flaş gerçek!

FENERBAHÇE'Yİ AVANTAJLI YAPTI

Teknik direktör Diego Simeone'nin ise iki gün boyunca mesajlarına dönmemesi, İspanyol ekibinde rahatsızlık yarattı.

Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferinde flaş gerçek!

Ayrıca İngiliz futbolcunun, Marsilya'daki takım arkadaşlarına Atletico Madrid'i tercih ettiğini söylemesine rağmen kararını geciktirmesinin de kulüp yönetiminde soru işaretleri oluşturduğu aktarıldı.

Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferinde flaş gerçek!

Atletico Madrid'in transferden çekilme kararı aldığı ve bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin transferde önemli avantaj elde ettiği belirtildi.

Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferinde flaş gerçek!

Sarı-lacivertlilerin Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis ve bonuslar içeren teklif sunduğu, transfer için artık tüm şartların oluştuğu ifade edildi.

Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferinde flaş gerçek!

3 KULÜBE PARA KAZANDIRDI

Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferinde ödediği 40 milyon euroluk bonservis bedelinin kulüpler arasındaki dağılımı netleşti.

Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferinde flaş gerçek!

Anlaşmaya göre Marsilya 24 milyon euro alırken, Manchester United 12.8 milyon euro, Getafe ise 3.2 milyon euro kazanç sağladı.

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