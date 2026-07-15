Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferinde flaş gerçek!
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. İngiliz yıldız, sarı-lacivertli formayı sırtına geçirirken futbolcuyla ilgili transferde flaş gerçek gün yüzüne çıktı. Greenwood'un kendisiyle ilgilenen bir başka kulüp Atletico Madrid ile arasında yaşananlar gündeme oturdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 06:50
Ancak Greenwood'un karar verme sürecini uzattığı ve Atletico Madrid yetkililerinin telefonunu açmadığı bildirildi.
FENERBAHÇE'Yİ AVANTAJLI YAPTI
Teknik direktör Diego Simeone'nin ise iki gün boyunca mesajlarına dönmemesi, İspanyol ekibinde rahatsızlık yarattı.
Ayrıca İngiliz futbolcunun, Marsilya'daki takım arkadaşlarına Atletico Madrid'i tercih ettiğini söylemesine rağmen kararını geciktirmesinin de kulüp yönetiminde soru işaretleri oluşturduğu aktarıldı.
Atletico Madrid'in transferden çekilme kararı aldığı ve bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin transferde önemli avantaj elde ettiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis ve bonuslar içeren teklif sunduğu, transfer için artık tüm şartların oluştuğu ifade edildi.
3 KULÜBE PARA KAZANDIRDI
Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferinde ödediği 40 milyon euroluk bonservis bedelinin kulüpler arasındaki dağılımı netleşti.
Anlaşmaya göre Marsilya 24 milyon euro alırken, Manchester United 12.8 milyon euro, Getafe ise 3.2 milyon euro kazanç sağladı.
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