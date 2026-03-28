Galatasaray ile Manchester United arasında dev transfer savaşı!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray, orta saha takviyesi için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz devi Manchester United'ın da istediği 1.95'lik orta saha oyuncusunu gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 06:51
HENÜZ KUPA KAZANAMADI
Aston Villa'da defansif orta saha olarak görev yapan Onana, fiziği ve boy avantajıyla öne çıkıyor ve gerektiğinde stoper pozisyonunda da oynayabiliyor. Belçika Milli Takımı formasını da giyen 24 yaşındaki oyuncu, uluslararası turnuvalarda tecrübe kazanmış olsa da kulüp kariyerinde henüz kupa kaldırma başarısı elde edemedi.
ÖNCELİKLİ HEDEF
Galatasaray yönetimi, Onana transferini yaz dönemi öncelikli hedeflerinden biri olarak görüyor ve oyuncunun geleceği sezon sonunda netlik kazanacak.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.