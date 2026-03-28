Galatasaray ile Manchester United arasında dev transfer savaşı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray, orta saha takviyesi için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz devi Manchester United'ın da istediği 1.95'lik orta saha oyuncusunu gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 06:51
Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, Amadou Onana için temaslarını artırdı. 24 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, Aston Villa formasıyla dikkat çekiyor.

BURUK'UN OYUN STİLİNE UYUYOR

1.95 boyundaki Onana, orta sahada 6 numara pozisyonunda oynuyor ve Teknik Direktör Okan Buruk'un oyun stiline uygunluğu ile öne çıkıyor. Aston Villa ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı oyuncunun piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRANSFERDE G.SARAY'IN RAKİBİ MANU

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 31 resmi maçta forma giyen Onana, 2 gol attı ve toplam 2 bin 203 dakika sahada kaldı. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Galatasaray'ın önemli bir transfer hamlesi olarak düşündüğü Onana için sezon sonunda resmi görüşmeler yapılacak. Öte yandan, Manchester United da Belçikalı oyuncuyu takip ediyor.

HENÜZ KUPA KAZANAMADI

Aston Villa'da defansif orta saha olarak görev yapan Onana, fiziği ve boy avantajıyla öne çıkıyor ve gerektiğinde stoper pozisyonunda da oynayabiliyor. Belçika Milli Takımı formasını da giyen 24 yaşındaki oyuncu, uluslararası turnuvalarda tecrübe kazanmış olsa da kulüp kariyerinde henüz kupa kaldırma başarısı elde edemedi.

ÖNCELİKLİ HEDEF

Galatasaray yönetimi, Onana transferini yaz dönemi öncelikli hedeflerinden biri olarak görüyor ve oyuncunun geleceği sezon sonunda netlik kazanacak.

