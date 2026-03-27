Beşiktaş'tan Pau Torres için resmi hamle!

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Beşiktaş'ta gündem, yaz transfer döneminde bir stoper takviyesi. Devre arasında yapılan Emmanuel Agbadou transferiyle birlikte yükselişe geçen siyah-beyazlılar, Fildişi Sahilli oyuncunun partnerini de Premier Lig'den buldu.

aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un AS'tan derlediği habere göre Beşiktaş, üç sezondur Aston Villa forması giyen İspanyol stoper Pau Torres için resmi ilgi mektubu gönderdi. Haberde yer alan bilgilere göre yönetim, 29 yaşındaki savunmacının menajeriyle ilk temasları da kurdu ve İngiliz ekibinden olası bir transfer için ekonomik şartlara dair bilgi talep etti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Aston Villa formasıyla 27 maçta görev alan İspanyol oyuncu, 2233 dakika süre aldı. Premier Lig ekibiyle 2028'e kadar kontratı olan Torres'in piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

