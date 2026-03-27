Ziraat Türkiye Kupası
EuroLeague Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas | CANLI

Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas | CANLI

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 34. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. Play-off yolunda kritik bir öneme sahip olan bu dev mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 20:55 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 21:03
Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas | CANLI

EuroLeague'in 34. haftasında Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas ile kozlarını paylaşıyor. Play-off yarışını doğrudan etkileyen bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE BEKO-ZALGIRIS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas arasındaki karşılaşma, 27 Mart 2026 Cuma günü saat 20.45'te başladı. Mücadele, S Sport kanalında canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR

1. Periyot (Oynanıyor): Fenerbahçe Beko 20-17 Zalgiris Kaunas

FENERBAHÇE BEKO'DA LİDERLİK MESAİSİ

EuroLeague'de çıktığı 33 maçta 23 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, son maçında deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 94-89 mağlup olmuştu.

ZALGIRIS KAUNAS'IN FORM DURUMU

Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, EuroLeague'de 19 galibiyetle 6. sırada bulunuyor. Son olarak Bayern Münih'i 78-71 mağlup etmişti. Tomas Masiulis yönetimindeki ekip, kendi yerel liginde oynadıkları 22 maçın 21'ini kazandı.

GEÇMİŞ REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım arasında EuroLeague'in güncel formatında oynanan 29 karşılaşmada Fenerbahçe Beko'nun 19 galibiyeti, Zalgiris Kaunas'ın ise 10 galibiyeti bulunuyor. 2025-26 sezonunun ilk yarısında Litvanya'da oynanan maçı Zalgiris 84-81 kazanmıştı. Fenerbahçe, hem liderliğini korumak hem de bu maçın rövanşını almak için sahada.

