Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin de içinde bulunduğu fikstür, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Ligin 27. haftası geride kalırken, futbol otoriteleri ve taraftarlar gözünü 31. haftadaki büyük buluşmaya çevirdi. Mevcut puan durumunda 26 maçta 64 puanı bulunan lider Galatasaray ile 27 maçta 60 puana ulaşan ikinci sıradaki Fenerbahçe arasındaki amansız takip, bu dev maçla zirve yapacak. Aradaki puan farkının derbi haftasına kadar nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, her iki camia da hazırlıklarını 'şampiyonluk maçı' parolasıyla sürdürüyor. Stratejik hamlelerin ve saha içi atmosferin belirleyici olacağı bu tarihi randevu, sezonun en büyük spor olayı olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor. Peki Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi tarihi ve detaylar haberimizde...

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

TFF tarafından yayınlanan fikstüre göre, Galatasaray-Fenerbahçe maçı 26 Nisan Pazar günü oynanacak. Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek olan dev derbi, ligin 31. haftasında oynanacak. Mevcut takvime göre, 27. hafta heyecanı geride kalırken gözler Nisan ayının ilk haftasına çevrildi. Lider Galatasaray'ın 26 maçta 64 puanla zirvede yer aldığı, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin ise 27 maçta 60 puanda bulunduğu bu kritik süreçte; 31. haftadaki randevu şampiyonluk yolundaki en büyük viraj olarak nitelendiriliyor.

DERBİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi, gelenekselleştiği üzere bir akşam seansında, saat 20.00'de başlayacak. Dev randevu, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

DERBİ ÖNCESİ FİKSTÜR

Şu an 27. haftanın içerisinde bulunan Süper Lig'de, lider Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe için derbi öncesi hata yapma lüksü kalmadı. 31. haftadaki büyük buluşmaya kadar takımların geçmesi gereken sınavlar şu şekilde:

Galatasaray'ın Derbi Öncesi Fikstürü:

28. Hafta: Trabzonspor (D) | 4 Nisan Cumartesi

27. Hafta Erteleme Maçı: Göztepe (D) | 8 Nisan Çarşamba

29. Hafta: Kocaelispor | 12 Nisan Pazar

30. Hafta: Gençlerbirliği (D) | 18 Nisan Cumartesi

Fenerbahçe'nin Derbi Öncesi Fikstürü:

28. Hafta: Beşiktaş | 5 Nisan Pazar

29. Hafta: Kayserispor (D) | 11 Nisan Cumartesi

30. Hafta: Çaykur Rizespor | 17 Nisan Cuma