Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüleceği dev randevu için geri sayım resmen başladı. Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin takvimi netleşirken, futbolseverler bu tarihi karşılaşmaya kilitlendi. Ligin zirvesinde yer alan sarı-kırmızılı ekip, 26 maç sonunda topladığı 64 puanla liderlik koltuğunda otururken; en yakın takipçisi Fenerbahçe ise 27 maçta elde ettiği 60 puanla zirve takibini sürdürüyor. Puan tablosundaki bu kritik fark ve takımların form grafiği, 31. haftadaki randevuyu sadece bir derbi olmaktan çıkarıp doğrudan şampiyonluk ilanı mücadelesine dönüştürüyor. Şampiyonluk yolundaki en kritik viraj olan bu dev eşleşme, hem taktik savaşlarına hem de milyonların heyecan dolu bekleyişine sahne olacak. İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçına dair detaylar.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin de içinde bulunduğu fikstür, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Ligin 27. haftası geride kalırken, futbol otoriteleri ve taraftarlar gözünü 31. haftadaki büyük buluşmaya çevirdi. Mevcut puan durumunda 26 maçta 64 puanı bulunan lider Galatasaray ile 27 maçta 60 puana ulaşan ikinci sıradaki Fenerbahçe arasındaki amansız takip, bu dev maçla zirve yapacak. Aradaki puan farkının derbi haftasına kadar nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, her iki camia da hazırlıklarını 'şampiyonluk maçı' parolasıyla sürdürüyor. Stratejik hamlelerin ve saha içi atmosferin belirleyici olacağı bu tarihi randevu, sezonun en büyük spor olayı olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor. Peki Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi tarihi ve detaylar haberimizde...

Galatasaray-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman?

TFF tarafından yayınlanan fikstüre göre, Galatasaray-Fenerbahçe maçı 26 Nisan Pazar günü oynanacak. Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek olan dev derbi, ligin 31. haftasında oynanacak. Mevcut takvime göre, 27. hafta heyecanı geride kalırken gözler Nisan ayının ilk haftasına çevrildi. Lider Galatasaray'ın 26 maçta 64 puanla zirvede yer aldığı, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin ise 27 maçta 60 puanda bulunduğu bu kritik süreçte; 31. haftadaki randevu şampiyonluk yolundaki en büyük viraj olarak nitelendiriliyor.

DERBİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi, gelenekselleştiği üzere bir akşam seansında, saat 20.00'de başlayacak. Dev randevu, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

DERBİ ÖNCESİ FİKSTÜR

Şu an 27. haftanın içerisinde bulunan Süper Lig'de, lider Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe için derbi öncesi hata yapma lüksü kalmadı. 31. haftadaki büyük buluşmaya kadar takımların geçmesi gereken sınavlar şu şekilde:

Galatasaray'ın Derbi Öncesi Fikstürü:

  • 28. Hafta: Trabzonspor (D) | 4 Nisan Cumartesi
  • 27. Hafta Erteleme Maçı: Göztepe (D) | 8 Nisan Çarşamba
  • 29. Hafta: Kocaelispor | 12 Nisan Pazar
  • 30. Hafta: Gençlerbirliği (D) | 18 Nisan Cumartesi

Fenerbahçe'nin Derbi Öncesi Fikstürü:

  • 28. Hafta: Beşiktaş | 5 Nisan Pazar
  • 29. Hafta: Kayserispor (D) | 11 Nisan Cumartesi
  • 30. Hafta: Çaykur Rizespor | 17 Nisan Cuma

