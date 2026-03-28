Beşiktaş o ismin transferinde ısrarcı! Daha önce de görüşülmüştü

Beşiktaş, yeni sezon planlamasına şimdiden başlamış durumda. Sergen Yalçın ve Serdal Adalı, rekabet seviyesi yüksek bir takım kurmak için planlarını yapıyor. Bu planlar doğrultusunda gündeme daha önce görüşülen isim gündeme geldi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadroya katılmak için yoğun çaba gösterilen Zuriko Davitashvili, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer almaya devam ediyor.

YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Yeni Asır'ın aktardığı bilgilere göre, siyah-beyazlı ekip sol kanat takviyesi kapsamında Gürcü futbolcu ve kulübüyle yeniden görüşmelere başlayacak.

AYRILIK PLANLARI YAPIYOR

St. Etienne formasıyla bu sezon 12 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek dikkat çeken oyuncu, takımını Ligue 1'e taşımayı hedeflerken, sonrasında ayrılık planları yapıyor. Fransız kulübüyle 2028'e kadar kontratı bulunan hücum oyuncusu, sezon tamamlandıktan sonra kendisine ulaşacak teklifleri gözden geçirmeyi planlıyor.

TÜRKİYE'DE OYNAMAYA SICAK

Her iki kanatta ve orta sahada görev alabilen Davitashvili'nin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Gürcü futbolcu ise daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'de oynamaya olumlu yaklaştığını dile getirmişti.