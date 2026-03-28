CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş o ismin transferinde ısrarcı! Daha önce de görüşülmüştü

Beşiktaş o ismin transferinde ısrarcı! Daha önce de görüşülmüştü

Beşiktaş, yeni sezon planlamasına şimdiden başlamış durumda. Sergen Yalçın ve başkan Serdal Adalı, rekabet seviyesi yüksek bir takım kurmak için planlarını yapıyor. Bu planlar doğrultusunda gündeme daha önce görüşülen isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş, yeni sezon planlamasına şimdiden başlamış durumda. Sergen Yalçın ve Serdal Adalı, rekabet seviyesi yüksek bir takım kurmak için planlarını yapıyor. Bu planlar doğrultusunda gündeme daha önce görüşülen isim gündeme geldi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadroya katılmak için yoğun çaba gösterilen Zuriko Davitashvili, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer almaya devam ediyor.

YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Yeni Asır'ın aktardığı bilgilere göre, siyah-beyazlı ekip sol kanat takviyesi kapsamında Gürcü futbolcu ve kulübüyle yeniden görüşmelere başlayacak.

AYRILIK PLANLARI YAPIYOR

St. Etienne formasıyla bu sezon 12 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek dikkat çeken oyuncu, takımını Ligue 1'e taşımayı hedeflerken, sonrasında ayrılık planları yapıyor. Fransız kulübüyle 2028'e kadar kontratı bulunan hücum oyuncusu, sezon tamamlandıktan sonra kendisine ulaşacak teklifleri gözden geçirmeyi planlıyor.

TÜRKİYE'DE OYNAMAYA SICAK

Her iki kanatta ve orta sahada görev alabilen Davitashvili'nin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Gürcü futbolcu ise daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'de oynamaya olumlu yaklaştığını dile getirmişti.

G.Saray'dan çifte transfer bombası!
Beşiktaş istiyordu G.Saray devreye girdi!
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
ABD/İsrail-İran savaşında 1 ay doldu: Yemen'den ilk ateş
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslan'a 1.95'lik orta saha!
Millilerden Başkan Erdoğan'a Dünya Kupası sözü!
