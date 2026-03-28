'Bizim Çocuklar'dan Başkan Erdoğan'a Dünya Kupası sözü!

Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Takımımız artık gözünü salı günü oynayacağı Kosova karşılaşmasına çevirdi. Maç sonrası soyunma odasında büyük sevinç yaşayan ay yıldızlılar, kendi aralarında toplandı ve ''24 yıl sonra Dünya Kupası'na gideceğiz" yemini etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik telefonu ise inancı ortaya koydu. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanım, yemin olsun Dünya Kupası'na gideceğiz. Söz veriyoruz" deyince soyunma odasında alkış tufanı koptu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da futbolcularımızı tek tek kutlayıp tur sözü aldı.

— A Spor (@aspor) March 28, 2026