Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi! Yıldız isim menajerine yetkiyi verdi

Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Kadrosuna güçlü hamleler yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte yıldız avı sürüyor. Galatasaray'ın takipçisi olduğu Bernardo Silva'dan müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 10:25
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğu hedefliyor.

Öte yandan sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun kadro planlaması da devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen Cimbom transferde rotayı İngiltere'ye kırdı.

Sarı-kırmızılıların bir süredir gündeminde yer alan Manchester City forması giyen Bernardo Silva konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a daha önce de yeşil ışık yakan, ancak görüşmelerin resmi bir zemine oturması için kulübü Manchester City ile alacağı ortak karar beklenen Bernardo Silva, resmen olmasa da ayrılığa ne kadar yakın olduğu konusunda bir açıklama yaptı.

9 yıldır Manchester City forması giyen Silva, tam bir Akdeniz insanı olduğunu hatırlatarak, aradan geçen süreye rağmen İngiltere iklimine bir türlü ayak uyduramadığını itiraf etti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki futbolcu, "Portekiz ile İngiltere arasında kültürel olarak büyük farklar var; hava, yemek, yaşam tarzı... Hep şaka yaparım, 'Manchester City Avrupa'nın güneyinde olsaydı, beni gönderene kadar ayrılmazdım' diye. Burada mutluydum ama Portekiz'deki hayatımı düşündüğümde içimde hep bir ikilem vardı. Eşimle tanışmadan önce Manchester'da yalnızdım ve ayrılmayı ciddi ciddi düşünüyordum. Kendimi çok iyi hissettiğim bir dönem değildi." ifadelerini kullandı.

Son olarak alışmakta hala sıkıntı yaşadığını belirten Bernardo Silva şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Ama yine de o dönem burada kaldığım için çok mutluyum. Çünkü eğer gitseydim, kazandığımız şampiyonlukları, zaferleri, bu takımın kaptanı olmayı ve liderlik yapmayı kaçıracaktım. Gerçekten de Manchester şehri Lizbon'da olsaydı 40 yaşıma kadar burada oynardım. Ama buraya adapte olmak o kadar kolay olmuyor.

City'nin hocası Guardiola da birkaç hafta önce Bernardo Silva'yı ne kadar çok sevdiğini söylemiş, ancak vereceği her türlü karara saygı duyacağını belirtmişti. Şu sıralarda Manchester City ile Silva arasında bir sözleşme görüşmesi bulunmuyor. Tecrübeli yıldızın teklifleri değerlendirmek üzere temsilcisine yetki verdiği biliniyor.

Bernardo Silva, Galatasaray ile birlikte; Barcelona, Benfica ve Juventus'un da transfer gündeminde yer alıyor.

Bu sezon Manchester City ile 42 maçta sahaya çıkan Bernardo Silva, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

