Kartal'ın Brezilya Ligi'nden istediği Ferreirinha transferi bitmek üzere!

Gelecek sezonun kadro planlamasında kanat transferini öncelik olarak belirleyen Beşiktaş, ara transfer döneminde de ilgilendiği bir oyuncuyu kadrosuna katmak için çaba sarf ediyor.

Brezilya basınından Ramoni Artico'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Sao Paulo forması giyen Ferreirinha ile transfer görüşmeleri yürütüyor.

ZORLUK ÇIKARTMAYACAKLAR

28 yaşındaki sol kanadın performansından memnun olmayan Güney Amerika ekibinin, oyuncunun satışında zorluk çıkartmayacağı da gelen bilgiler arasında.

PERFORMANSI

Bu sezon Sao Paulo formasıyla 12 maça çıkan Ferreirinha, gol veya asist katkısı yapamadı. Sözleşmesi 2027 tarihinde bitecek olan sol kanat oyuncusunun piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

