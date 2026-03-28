Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe eski oyuncusu Filip Kostic'le ilgileniyor! Transferde Mourinho detayı...

Fenerbahçe yönetimi, eski oyuncusu Filip Kostic için harekete geçti. Sezon sonu Juventus ile sözleşmesi sona erecek Sırp oyuncu için birçok kulüple Fenerbahçe yarış haline girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 18:34 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 18:55
Juventus, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Filip Kostic ile olan sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

Tutto Mercato'nun haberine göre; İtalyan basını Sırp oyuncu için birçok kulübün transfer girişimlerinde bulunduğunu belirtti. Bu kulüplerden birinin ise Jose Mourinho döneminde kiralık olarak forma giydiği eski takımı Fenerbahçe olduğu iddia edildi.

Juventus'ta milli oyuncumuz Kenan Yıldız ve Amerikalı McKennie'nin sözleşmeleri uzatıldığı için Kostic'in kulüpte kalma ihtimalinin zayıf olduğu aktarıldı.

BİRÇOK KULÜP TAKIMINDA ONU GÖRMEK İSTİYOR

Tecrübeli sol kanat için Fenerbahçe'nin yanı sıra birçok İtalyan kulübünün devrede olduğuna dikkat çekildi. Benfica'nın da Mourinho'nun talebi üzerine oyuncuyu transfer etmek istediği belirtildi.

Cagliari, Parma, Genoa, Fiorentina ve Atalanta'nın 33 yaşındaki oyuncuyu takımlarına transfer etmek için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

Filip Kostic, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkıp 3 gol ile 1 asist katkısı kaydetti.

Milliler Kosova mesaisi için sahada Milliler Kosova mesaisi için sahada 18:29
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Kasayı dolduracak G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Kasayı dolduracak 17:58
Hadergjonaj'dan Türkiye maçı sözleri! Hadergjonaj'dan Türkiye maçı sözleri! 17:20
G.Saray Daikin seride öne geçti! G.Saray Daikin seride öne geçti! 16:40
Sergen Yalçın'ın derbi planı belli oldu! Sergen Yalçın'ın derbi planı belli oldu! 16:29
G.Saray MCT Technic deplasmanda galip! G.Saray MCT Technic deplasmanda galip! 15:29
Kosova'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu! Kosova'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu! 14:53
Yapay Zeka tahminini yaptı! Türkiye'nin Dünya Kupası şansı... Yapay Zeka tahminini yaptı! Türkiye'nin Dünya Kupası şansı... 14:51
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor! Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor! 14:20
Nagelsmann'dan flaş Leroy Sane kararı! Nagelsmann'dan flaş Leroy Sane kararı! 14:06
Musaba'dan flaş transfer itirafı! Musaba'dan flaş transfer itirafı! 13:47
Dursun Özbek'ten flaş Icardi hamlesi! Dursun Özbek'ten flaş Icardi hamlesi! 12:29