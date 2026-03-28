Fenerbahçe eski oyuncusu Filip Kostic'le ilgileniyor! Transferde Mourinho detayı...
Fenerbahçe yönetimi, eski oyuncusu Filip Kostic için harekete geçti. Sezon sonu Juventus ile sözleşmesi sona erecek Sırp oyuncu için birçok kulüple Fenerbahçe yarış haline girdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 18:34 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 18:55
BİRÇOK KULÜP TAKIMINDA ONU GÖRMEK İSTİYOR
Tecrübeli sol kanat için Fenerbahçe'nin yanı sıra birçok İtalyan kulübünün devrede olduğuna dikkat çekildi. Benfica'nın da Mourinho'nun talebi üzerine oyuncuyu transfer etmek istediği belirtildi.
Cagliari, Parma, Genoa, Fiorentina ve Atalanta'nın 33 yaşındaki oyuncuyu takımlarına transfer etmek için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.
Filip Kostic, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkıp 3 gol ile 1 asist katkısı kaydetti.
