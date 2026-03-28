Zaniolo Galatasaray'dan bonservisiyle gidiyor! Kasaya girecek rakam...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu kiralayan Udinese, İtalyan yıldızın bonservisini almaya hazırlanıyor. Serie A ekibinin, 26 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılara hazırladığı iki teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 17:58
Çizme basını, İtalyan ekibinin başarılı bir performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını açıkladı.
Lottomatica.sport'ta yer alan habere göre; Udinese, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almaya hazırlanıyor.
İKİ FARKLI TEKLİF
Serie A ekibinin, bu transfer için sarı-kırmızılı kulübe iki farklı teklif yapacağı belirtildi.
İlk teklifin 10 milyon Euro bonservis, ikinci teklifin ise 5 milyon Euro bonservis + sonraki satıştan %50 pay olduğu aktarıldı.
Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, geçtiğimiz günlerde Nicolo Zaniolo'yu takımda tutmak istediklerini açıklamıştı.
Nani konuyla ilgili, "Birlikte kalma arzusunu paylaştığımız için bu yönde çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Nicolo Zaniolo, bu sezon Udinese formasıyla çıktığı 32 maçta 6 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan İtalyan futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.