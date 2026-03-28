Galatasaray, Lille'in yıldızının peşinde!

Gelecek sezonun kadro yapılanmasına erkenden başlayan Galatasaray, genç ve potansiyelli isimlere yönelirken, Lille forması giyen 21 yaşındaki Kongolu orta saha oyuncusunu transfer listesine aldı. İşte tüm detaylar...

Devre arasında Renato Nhaga'yı Casa Pia'dan kadrosuna katarak orta sahada potansiyelli genç isimlere yöneleceğinin sinyalini veren Galatasaray'da, gündeme bir genç oyuncu daha geldi.

L'Equipe'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Ngal'ayel Mukau ile ilgileniyor.

Haberde 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Türkiye ile İngiltere arasında büyük bir transfer yarışının merkezinde olduğu ifade edildi.

Kongolu oyuncuyu birincil hedef olarak belirleyen Galatasaray'ın, transferdeki rakipleri de belli oldu.

Premier Lig ekipleri West Ham United ve Crystal Palace'ın, fizik gücü ve pas isabet oranıyla dikkat çeken orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için Lille'in kapısını çalacağı aktarıldı.

Ligue 1 ekibinin, oyuncuyu elden çıkarmak için yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği vurgulanıyor.

Kulüp başkanı Olivier Letang'ın, oyuncu için görüşmelerin 20 milyon euronun üzerindeki tekliflerle başlayabileceği yönünde bir yaklaşım sergilediği belirtiliyor.

Bu sezon Lille formasıyla 35 maçta görev alan Mukau, 2 gollük performans sergiledi.

Fransız ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
