Galatasaray, Lille'in yıldızının peşinde!
Gelecek sezonun kadro yapılanmasına erkenden başlayan Galatasaray, genç ve potansiyelli isimlere yönelirken, Lille forması giyen 21 yaşındaki Kongolu orta saha oyuncusunu transfer listesine aldı. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 19:13
Kongolu oyuncuyu birincil hedef olarak belirleyen Galatasaray'ın, transferdeki rakipleri de belli oldu.
Premier Lig ekipleri West Ham United ve Crystal Palace'ın, fizik gücü ve pas isabet oranıyla dikkat çeken orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için Lille'in kapısını çalacağı aktarıldı.
Ligue 1 ekibinin, oyuncuyu elden çıkarmak için yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği vurgulanıyor.
Bu sezon Lille formasıyla 35 maçta görev alan Mukau, 2 gollük performans sergiledi.
Fransız ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
