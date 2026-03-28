Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın derbi planı belli oldu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, sarı-lacivertli ekibin kilit isimlerine odaklanmış durumda
O İSİMLERE ODAKLANILDI
Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin formda oyuncuları Marco Asensio, Matteo Guendouzi ve Dorgeles Nene için planlar hazırlıyor.
HÜCUM GÜCÜNÜ KIRMAK İSTİYOR
Yalçın, bu isimlerin efektini azaltarak Fenerbahçe'nin hücum gücünü azaltmayı hedefliyor.
AGRESİF BAŞLANGIÇ
Diğer bir plan ise derbiye agresif bir başlangıç yaparak skor avantajını almak istiyor.