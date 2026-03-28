A Milli Futbol Takımı, Kosova maçının hazırlıklarına tam gaz devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.
Merih Demiral ile Hakan Çalhanoğlu, kondisyoner eşliğinde düz koşu yaptı. Kaptan Hakan, koşunun ardından takımdan ayrı çalıştı.
Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da izledi.
Ay-yıldızlı ekip, Kosova müsabakasının hazırlıklarına yarın basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.