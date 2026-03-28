N'Golo Kante'den flaş transfer açıklaması! Futbolu bırakmak istediği yer...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Al-Ittihad'dan transfer ettiği N'Golo Kante, Fransa'nın Kolombiya ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Fransız yıldız, geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 23:43 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 23:44
Fenerbahçe formasıyla çıktığı son maçlarda beğeni toplayan Kante, Fransa'nın Brezilya ile oynadığı ve Kolombiya ile oynayacağı milli maçların kadrosuna dahil edildi.
Yıldız futbolcu, Fransa'nın 29 Mart'ta Kolombiya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.
Deneyimli oyuncu, geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
"KARİYERİMİ NEDEN FRANSA'DA SONLANDIRMAYAYIM?"
Paris FC'den teklif aldığıni söyleyen N'Golo Kante, "Fenerbahçe ile sözleşmem var. Mantıklı olan, bu sözleşmeyi sonuna kadar yerine getirmek. Milli takımda ise anın tadını çıkarmak istiyorum. Bu yaz göreceğiz, bana gelen her fırsatı değerlendirmek ve çağrıldığımda hazır olmak istiyorum. Geçen yaz, diğer bazı kulüplerle olduğu gibi Paris FC de gündemdeydi. Orada benim için ilgi çekici bazı şeyler vardı ama anlaşma olmadı. Koşullar nedeniyle anlaşma gerçekleşmedi. Neden Fransa'da kariyerimi sonlandırmayayım ki?" ifadelerini kullandı.
