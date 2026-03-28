Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe N'Golo Kante'den flaş transfer açıklaması! Futbolu bırakmak istediği yer...

N'Golo Kante'den flaş transfer açıklaması! Futbolu bırakmak istediği yer...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Al-Ittihad'dan transfer ettiği N'Golo Kante, Fransa'nın Kolombiya ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Fransız yıldız, geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 23:43 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 23:44
Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, N'Golo Kante transferiyle dünyada ses getirdi.

Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusunu uzun uğraşlar sonunda renklerine bağladı.

Kanarya, 34 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe formasıyla çıktığı son maçlarda beğeni toplayan Kante, Fransa'nın Brezilya ile oynadığı ve Kolombiya ile oynayacağı milli maçların kadrosuna dahil edildi.

Yıldız futbolcu, Fransa'nın 29 Mart'ta Kolombiya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Deneyimli oyuncu, geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KARİYERİMİ NEDEN FRANSA'DA SONLANDIRMAYAYIM?"

Paris FC'den teklif aldığıni söyleyen N'Golo Kante, "Fenerbahçe ile sözleşmem var. Mantıklı olan, bu sözleşmeyi sonuna kadar yerine getirmek. Milli takımda ise anın tadını çıkarmak istiyorum. Bu yaz göreceğiz, bana gelen her fırsatı değerlendirmek ve çağrıldığımda hazır olmak istiyorum. Geçen yaz, diğer bazı kulüplerle olduğu gibi Paris FC de gündemdeydi. Orada benim için ilgi çekici bazı şeyler vardı ama anlaşma olmadı. Koşullar nedeniyle anlaşma gerçekleşmedi. Neden Fransa'da kariyerimi sonlandırmayayım ki?" ifadelerini kullandı.

G.Saray'a Fransa'dan genç dinamo!
Beşiktaş istiyordu G.Saray devreye girdi!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Gerçekler yakınlaştırınca ortaya çıktı: CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin yapay zeka oyunu | "Bu kadar zombiyi getirmek zor olmadı mı?"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Brezilya çıkarması!
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Kasayı dolduracak
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kosova-Türkiye maçının hakemi kim oldu? Kosova-Türkiye maçının hakemi kim oldu? 23:16
Kosova-Türkiye maçına İngiliz hakem Kosova-Türkiye maçına İngiliz hakem 21:29
Beşiktaş'tan Brezilya çıkarması! Beşiktaş'tan Brezilya çıkarması! 19:55
Serdal Adalı 'Duruş' Sergisi'nde konuştu Serdal Adalı 'Duruş' Sergisi'nde konuştu 19:17
G.Saray'a Fransa'dan genç dinamo! G.Saray'a Fransa'dan genç dinamo! 19:13
Trabzonspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor Trabzonspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor 18:43
Daha Eski
F.Bahçe'den Kostic sürprizi! F.Bahçe'den Kostic sürprizi! 18:34
Milliler Kosova mesaisi için sahada Milliler Kosova mesaisi için sahada 18:29
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Kasayı dolduracak G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Kasayı dolduracak 17:58
Hadergjonaj'dan Türkiye maçı sözleri! Hadergjonaj'dan Türkiye maçı sözleri! 17:20
G.Saray Daikin seride öne geçti! G.Saray Daikin seride öne geçti! 16:40
Sergen Yalçın'ın derbi planı belli oldu! Sergen Yalçın'ın derbi planı belli oldu! 16:29