Beşiktaş'tan Taylan Bulut kararı! Transfer...

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği oyuncuların yanı sıra göndermek istediği isimler de gündeme geliyor.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Kartal'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği isimlerden biri de bu sezon başı Alman ekip Schalke 04'ten 6 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Taylan Bulut.

ALMAN KULÜPLERİ TEMASTA

Amir Murillo transferinin ardından kadroya giremeyen Taylan Bulut'a sezon sonunda veda edilecek. Gurbetçi sağ bekin Alman kulüpleriyle temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

AZ SÜRE ŞANSI BULDU

20 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla Trendyol Süper Lig'de sadece 5 maça çıkarken; tüm kulvarlarda yalnızca 9 maça çıkabildi ve toplamda 536 dakika süre aldı.