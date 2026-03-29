Adem Bona'nın süre aldığı maçta Philadelphia geriden gelerek kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 127-95 yendi.

Fiserv Forum'da Bucks'a konuk olan Spurs, Stephon Castle'ın 22 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple-double" ve Victor Wembanyama'nın 23 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptığı maçı kazanarak art arda 8, sezonun 56. galibiyetini aldı.

Bucks'ta ise Gary Trent Jr'ın 18 ve Myles Turner'ın 15 sayısı, sezonun 44. mağlubiyetini engelleyemedi.

76ERS, HORNETS DEPLASMANINDA KAZANDI

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, Spectrum Center'da konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 15 sayı geriden gelerek 118-114 mağlup etti.

Bu sezon 41. maçını kazanan 76ers'ta Joel Embiid 29, Paul George ve Tyrese Maxey 26'şar sayı kaydetti. Adem Bona ise yaklaşık 6 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 sayıyla tamamladı.

Hornets'ta Brandon Miller'ın 29 ve LaMelo Ball'un 20 sayısı, sezonun 35. yenilgisini önleyemedi.