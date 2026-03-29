Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Bursaspor - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bursaspor Basketbol ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi 24. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip deplasmanda kritik bir sınav verirken, sporseverler “Bursaspor - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 10:13
Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta karşılaşmaları kapsamında Bursaspor Basketbol sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Basketbolseverler ise bu önemli maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Karşılaşma, haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor. Peki, Bursaspor - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor - Fenerbahçe Beko maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

BURSASPOR-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursaspor-Fenerbahçe Beko maçı 29 Mart Pazar günü (bugün) Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak.

BURSASPOR FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

Mücadeleyi Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

