Galatasaray'dan milli golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray, sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı Arjantinli yıldızın alternatifini belirledi. Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki milli golcüyü listesine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 11:15
Hem lig hem kupada yoluna devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, sezon sonuna yaklaşılmasıyla beraber transferde gaza bastı.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ses getirecek transferlere imza atmaya hazırlanan Aslan'ın önceliklerinden birisi de forvet transferi...

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin durumu belirsizliğini koruyor.

Yönetim, tecrübeli futbolcunun ayrılma ihtimaline karşı yerine gelecek ismi belirledi.

DENİZ GÜL İÇİN YENİ TEKLİF

Kış transfer döneminde girişimde bulunan Galatasaray, Portekiz devi Porto'nun yüksek bonservis talebi nedeniyle sonuç alamadığı milli futbolcu Deniz Gül için yaz transfer döneminde yeniden hamle yapmayı planlıyor.

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılıların sezon sonunda yaptığı teklifi güncelleyeceği ve Portekiz devinin kapısını bir kez daha çalacağı öğrenildi.

A Milli Futbol Takımımızın kadrosunda bulunan 21 yaşındaki santrfor, bu sezon forma giydiği 34 karşılaşmada 4 gol atarken 1 de asist yapmıştı.

Galatasaray'ın dışında Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarında olan ve 2024 yılından beri Porto'da top koşturan genç yeteneğin kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

