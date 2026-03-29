Marcao'dan Galatasaray'a transfer çağrısı!
Günümüzde Sevilla forması giyen, 2019-2022 yılları arasında ise Galatasaray formasını terleten Marcao Brezilya basınına konuştu. 29 yaşındaki isim sarı-kırmızılılar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 10:14
"Galatasaray, her şeyin başladığı yer. Hayatımda her şeyin değişmeye başladığı yer. Bir anda oldu, hiç beklenmedik bir anda."
Menajerim haberi söylediğinde diz çöküp 'Tanrı'ya şükürler olsun' dedim. İstanbul'a vardık, uçaktan indim, hemen iki polis karşımdaydı.
Taraftarlar boynuma Galatasaray atkısı taktı. Bu hissi tarif edemem, gerçekten imkansız. Sonra aslan dövmesi bile yaptırdım. Hayatım Galatasaray'da iyi yönde değişti."
"FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKABİLİRİM"
"İlk seçeneğim, futbolu Brezilya'da bırakmak. Eğer olmazsa, dışarıda bırakırsam; futbolu Galatasaray'da bırakabilirim belki. Tabii onlar da isterse."
Transfermarkt verilerine göre Marcao'nun güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.
Marcao'nun Sevilla ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Brezilyalı oyuncu, 2022 yılında Galatasaray'dan Sevilla'ya 13 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Bu sezon Sevilla formasıyla 13 kez sahaya çıkan oyuncu, 1 kez ağları havalandırmayı başardı.
