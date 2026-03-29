Ziraat Türkiye Kupası
Marcao'dan Galatasaray'a transfer çağrısı!

Marcao'dan Galatasaray'a transfer çağrısı!

Günümüzde Sevilla forması giyen, 2019-2022 yılları arasında ise Galatasaray formasını terleten Marcao Brezilya basınına konuştu. 29 yaşındaki isim sarı-kırmızılılar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 10:14
Marcao'dan Galatasaray'a transfer çağrısı!

2019-2022 yılları arasında Galatasaray formasını terleten, günümüzde ise Sevilla'da oynayan Marcao, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Marcao'dan Galatasaray'a transfer çağrısı!

Jeremias Matra YouTube kanalına konuşan Marcao, geleceğine dair konuştu ve futbolu bırakmak istediği takımı da duyurdu.

Marcao'dan Galatasaray'a transfer çağrısı!

Marcao'nun açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

Marcao'dan Galatasaray'a transfer çağrısı!

"Galatasaray, her şeyin başladığı yer. Hayatımda her şeyin değişmeye başladığı yer. Bir anda oldu, hiç beklenmedik bir anda."

Marcao'dan Galatasaray'a transfer çağrısı!

Menajerim haberi söylediğinde diz çöküp 'Tanrı'ya şükürler olsun' dedim. İstanbul'a vardık, uçaktan indim, hemen iki polis karşımdaydı.

Marcao'dan Galatasaray'a transfer çağrısı!

Taraftarlar boynuma Galatasaray atkısı taktı. Bu hissi tarif edemem, gerçekten imkansız. Sonra aslan dövmesi bile yaptırdım. Hayatım Galatasaray'da iyi yönde değişti."

Marcao'dan Galatasaray'a transfer çağrısı!

"FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKABİLİRİM"

"İlk seçeneğim, futbolu Brezilya'da bırakmak. Eğer olmazsa, dışarıda bırakırsam; futbolu Galatasaray'da bırakabilirim belki. Tabii onlar da isterse."

Marcao'dan Galatasaray'a transfer çağrısı!

Transfermarkt verilerine göre Marcao'nun güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.

Marcao'dan Galatasaray'a transfer çağrısı!

Marcao'nun Sevilla ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Brezilyalı oyuncu, 2022 yılında Galatasaray'dan Sevilla'ya 13 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 09:58
F1 Japonya GP'sini Kimi Antonelli kazandı! F1 Japonya GP'sini Kimi Antonelli kazandı! 09:54
F.Bahçe genç yıldızdan vazgeçmiyor! F.Bahçe genç yıldızdan vazgeçmiyor! 09:30
Aslan'dan milli yıldıza kanca! Yapılan teklif... Aslan'dan milli yıldıza kanca! Yapılan teklif... 09:15
Kante'den transfer açıklaması! O takıma açık kapı bıraktı Kante'den transfer açıklaması! O takıma açık kapı bıraktı 00:20
G.Saray'a Fransa'dan genç dinamo! G.Saray'a Fransa'dan genç dinamo! 00:20
Daha Eski
Beşiktaş istiyordu G.Saray devreye girdi! Beşiktaş istiyordu G.Saray devreye girdi! 00:20
F.Bahçe'den Kostic sürprizi! F.Bahçe'den Kostic sürprizi! 00:20
Beşiktaş'tan Brezilya çıkarması! Beşiktaş'tan Brezilya çıkarması! 00:20
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Kasayı dolduracak G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Kasayı dolduracak 00:20
Nagelsmann'dan flaş Leroy Sane kararı! Nagelsmann'dan flaş Leroy Sane kararı! 00:20
Musaba'dan flaş transfer itirafı! Musaba'dan flaş transfer itirafı! 00:20