Galatasaray'dan milli yıldıza transfer kancası! Yapılan teklif...
Galatasaray, yeni sezon planlamasında sözleşmesi sona erecek oyunculara yönelirken listesine milli yıldızı ekledi. Kulübü ile anlaşma sağlayamayan yıldız sağ bek için sarı-kırmızılılar temaslarını hızlandırdı. Bonservisini alması beklenen tecrübeli oyuncu için cazip bir teklif hazırlanırken transferde önemli bir adım atıldı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 09:15
İtalyan ekibinin ilk 11'inde forma giyen 29 yaşındaki milli futbolcu, maaş konusunda Roma ile anlaşamadı.
YILLIK 4 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Bonservisini eline alacak olan Zeki için G.Saray yönetimi devreye girdi.
Hem yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı- kırmızılılar hem de kadrosunu güçlendirecek.
Sağ bek, sağ kanat ve yeri geldiğinde stoperde de görev 29 yaşındaki yıldız, joker görevi görüyor.
Zeki'nin transferi halinde Sacha Boey'in opsiyonunu da kullanmayı düşünmeyen sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olduğu için milli yıldıza talep ettiği 4 milyon euro'luk maaşı verecek.
