Noa Lang: 10 kişiden 9'u Galatasaray'a gitmemi istemedi

Noa Lang: 10 kişiden 9'u Galatasaray'a gitmemi istemedi

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık olarak renklerine bağladığı Noa Lang, Hollanda basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki futbolcu; Napoli'de yaşadığı problemler ve Galatasaray'a transfer süreci hakkında itirafları ile gündem oldu.

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 09:15
Noa Lang: 10 kişiden 9'u Galatasaray'a gitmemi istemedi

Galatasaray, ara transfer döneminde açılışı Napoli'den Noa Lang'ı transfer ederek yapmıştı.

Noa Lang: 10 kişiden 9'u Galatasaray'a gitmemi istemedi

Sarı-kırmızılıların zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile 2 milyon Euro karşılığında kiralık olarak sezon sonuna kadar renklerine bağladığı Hollandalı oyuncu, ilk maçına Zecorner Kayserispor karşısında çıktı.

Noa Lang: 10 kişiden 9'u Galatasaray'a gitmemi istemedi

26 yaşındaki futbolcu, RAMS Park'ta oynanan ve 4-0'lık ev sahibi takımın galibiyeti ile sonuçlanan karşılaşmada 73 dakika sahada kaldı.

Noa Lang: 10 kişiden 9'u Galatasaray'a gitmemi istemedi

Sarı-kırmızılı taraftarların beklentilerini büyük tuttuğu yıldız oyuncu, Hollanda basınına bulunduğu itiraflar ile gündem oldu.

Noa Lang: 10 kişiden 9'u Galatasaray'a gitmemi istemedi

ESPN canlı yayınına konuk olarak katılan Lang, Napoli'de yaşadığı süreci ve Galatasaray'a transferi ile ilgili konuştu. İşte o ifadeler...

Noa Lang: 10 kişiden 9'u Galatasaray'a gitmemi istemedi

"BİR GÜN HER ŞEY AÇIKLIĞA KAVUŞACAK"

"Teknik direktörle (Antonio Conte) anlaşamadık. Bu kadarla yetinelim. Hollanda'da bunun benim hatam olduğunu düşündüğünüzü biliyorum ama bir gün her şey açıklığa kavuşacak. Şu anda sözleşmem olan kulübe büyük saygı duyuyorum. Kulüpteki neredeyse herkesle iyi ilişkilerim var. Bu politik davranışlar bana uymuyor."

Noa Lang: 10 kişiden 9'u Galatasaray'a gitmemi istemedi

"10 KİŞİDEN 9'U GİTMEMİ İSTEMEDİ"

"On kişiden dokuzu da gitmemi istemiyordu. Takımda iyiydim, her gün iyi antrenman yapıyordum ve oynadığım dakikalarda hakkımda kötü konuşuluyordu. Ama ben buna hiç katılmıyordum. Oyun tarzım içinde iyi iş çıkardım. En azından ben öyle düşünüyorum."

Noa Lang: 10 kişiden 9'u Galatasaray'a gitmemi istemedi

"G.SARAY TEKLİF YAPMIŞTI AMA..."

"Dürüst olmak gerekirse, transfer biraz zaman aldı. Galatasaray teklif yapmıştı ama ben yarım sezon sonra ayrılmak isteyen biri değilim."

Noa Lang: 10 kişiden 9'u Galatasaray'a gitmemi istemedi

"NAPOLI'DE BU HİSSİ HİÇ YAŞAMADIM"

"Bana adil davranılmalı ve ben bu hissi Napoli'de hiç yaşamadım. İlk başta mücadele etmek istedim ve kalacağımı düşündüm. Ama yazın Dünya Kupası var. Bu yüzden bu seçimim de esas olarak buna yönelikti."

