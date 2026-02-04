Noa Lang: 10 kişiden 9'u Galatasaray'a gitmemi istemedi
Sarı-kırmızılı taraftarların beklentilerini büyük tuttuğu yıldız oyuncu, Hollanda basınına bulunduğu itiraflar ile gündem oldu.
ESPN canlı yayınına konuk olarak katılan Lang, Napoli'de yaşadığı süreci ve Galatasaray'a transferi ile ilgili konuştu. İşte o ifadeler...
"BİR GÜN HER ŞEY AÇIKLIĞA KAVUŞACAK"
"Teknik direktörle (Antonio Conte) anlaşamadık. Bu kadarla yetinelim. Hollanda'da bunun benim hatam olduğunu düşündüğünüzü biliyorum ama bir gün her şey açıklığa kavuşacak. Şu anda sözleşmem olan kulübe büyük saygı duyuyorum. Kulüpteki neredeyse herkesle iyi ilişkilerim var. Bu politik davranışlar bana uymuyor."
"10 KİŞİDEN 9'U GİTMEMİ İSTEMEDİ"
"On kişiden dokuzu da gitmemi istemiyordu. Takımda iyiydim, her gün iyi antrenman yapıyordum ve oynadığım dakikalarda hakkımda kötü konuşuluyordu. Ama ben buna hiç katılmıyordum. Oyun tarzım içinde iyi iş çıkardım. En azından ben öyle düşünüyorum."
"G.SARAY TEKLİF YAPMIŞTI AMA..."
"Dürüst olmak gerekirse, transfer biraz zaman aldı. Galatasaray teklif yapmıştı ama ben yarım sezon sonra ayrılmak isteyen biri değilim."
"NAPOLI'DE BU HİSSİ HİÇ YAŞAMADIM"
"Bana adil davranılmalı ve ben bu hissi Napoli'de hiç yaşamadım. İlk başta mücadele etmek istedim ve kalacağımı düşündüm. Ama yazın Dünya Kupası var. Bu yüzden bu seçimim de esas olarak buna yönelikti."
