Noa Lang: 10 kişiden 9'u Galatasaray'a gitmemi istemedi

ESPN canlı yayınına konuk olarak katılan Lang, Napoli'de yaşadığı süreci ve Galatasaray'a transferi ile ilgili konuştu. İşte o ifadeler...

"BİR GÜN HER ŞEY AÇIKLIĞA KAVUŞACAK" "Teknik direktörle (Antonio Conte) anlaşamadık. Bu kadarla yetinelim. Hollanda'da bunun benim hatam olduğunu düşündüğünüzü biliyorum ama bir gün her şey açıklığa kavuşacak. Şu anda sözleşmem olan kulübe büyük saygı duyuyorum. Kulüpteki neredeyse herkesle iyi ilişkilerim var. Bu politik davranışlar bana uymuyor."