CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Ergin Ataman, başkan Giannakopoulos'un istifa çağrısının kendisini motive ettiğini söyledi!

Ergin Ataman, başkan Giannakopoulos'un istifa çağrısının kendisini motive ettiğini söyledi!

Ergin Ataman, Aris yenilgisi sonrası kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos’un sert tepkisinin haklı olduğunu belirterek, bu çıkışın kendisine ve takıma ekstra motivasyon sağladığını söyledi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 09:26
Ergin Ataman, başkan Giannakopoulos'un istifa çağrısının kendisini motive ettiğini söyledi!
Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan Basketbol Ligi'nde Aris'e mağlup oldukları maçın ardından kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos'un takımdaki herkesi istifaya davet etmesinin haklı bir tepki olduğunu belirterek, bu durumun kendisine ekstra motivasyon sağladığını söyledi.

Ataman, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 26. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i 82-81 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Giannakopoulos'un sosyal medya üzerinden gösterdiği tepkiden sonra Türk ve Yunan basınından birçok kişinin kendisini aradığını aktaran Ataman, "Başkan Giannakopoulos'un paylaşımına neden tepki vermediğimi sordular. Bu sorunun cevabı çok basit. O da benim gibi. Ben bazen basın toplantısında oyuncularıma saldırıyorum. O da sadece bana değil hepimize saldırdı. Bu normal. O tutkulu birisi. Kazanmak istiyor, bu işe emek veriyor, yatırım yapıyor ve para harcıyor. Başkan Giannakopoulos haklı." ifadelerini kullandı.

Ataman, kendisinin de bazen medya önünde oyuncularına karşı agresif olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu kez o hepimize karşı agresif oldu. Haklıydı. Dürüst olmam gerekirse bu durum beni motive etti. Oyuncularla toplantı yaptık. Onlara önemli şeyler söyledim. Herkesin 8. şampiyonluğu beklediğini ama bunu unutarak sıradaki maça odaklanmalarını söyledim. İlk sezonumda hiç kimsenin beklemediği şekilde EuroLeague'de şampiyon olurken adım adım ilerledik. Her maç savaşmak zorundayız. Giannakopoulos'a saygı duyuyorum. Beni ekstra motive ettiği için ona teşekkür ederim."

Noa Lang'tan transfer itirafı!
G.Saray'dan savunmaya Cezayirli hamle!
DİĞER
Rafa Silva'ya büyük şok! İlk maçında ıslıklandı | Mourinho destek çıktı...
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun A takımının uyuşturucu ve fuhuş partisi ifadelerde! Sara Ersoy ve Hatice Kuzu tek tek anlattı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fırtına'da yıldız isme büyük övgü!
F.Bahçe'den forvet hamlesi! Benzema sürprizi sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Noa Lang'tan transfer itirafı! Noa Lang'tan transfer itirafı! 09:15
Ramy Bensebaini kimdir? Ramy Bensebaini kimdir? 09:02
G.Saray'dan savunmaya Cezayirli hamle! G.Saray'dan savunmaya Cezayirli hamle! 08:46
Fırtına'da yıldız isme büyük övgü! Fırtına'da yıldız isme büyük övgü! 08:19
F.Bahçe Kante transferini TFF'ye bildirdi! F.Bahçe Kante transferini TFF'ye bildirdi! 01:34
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 01:34
Daha Eski
İkinci yarıda 'Fırtına' esti! İşte maçın özeti İkinci yarıda 'Fırtına' esti! İşte maçın özeti 01:34
F.Bahçe Beko İspanya'da serisini sürdürdü! F.Bahçe Beko İspanya'da serisini sürdürdü! 01:34
Kante transferini Ajax da bekliyor! Kante transferini Ajax da bekliyor! 01:34
Fatih Tekke: Rekor transfer teklifleri yaptık! Fatih Tekke: Rekor transfer teklifleri yaptık! 01:34
Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Beşiktaş yeni transferini duyurdu! 01:34
F.Bahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi! F.Bahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi! 01:34