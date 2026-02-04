Fenerbahçe'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a N'Golo Kante transferi için özel teşekkür!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika haberleri... Fenerbahçe Kulübü, N'Golo Kante transferinin çözümünde etkili olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a özel olarak teşekkür etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 10:33 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 10:50
Fenerbahçe'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a transfer teşekkürü geldi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, N'Golo Kante transferinin çözümünde etkili olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. İşte o sözler:

"CUMHURBAŞKANIMIZA DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kanté'nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.

Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.

Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı.

Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız.

