CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Kış olimpiyatlarının madalya rekortmeni Marit Björgen!

Kış olimpiyatlarının madalya rekortmeni Marit Björgen!

Norveçli kayakçı Marit Björgen, Kış Olimpiyatları tarihinin en başarılı sporcusu olarak 5 olimpiyatta 15 madalya kazandı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 11:54
Kış olimpiyatlarının madalya rekortmeni Marit Björgen!

Norveçli sporcu Marit Björgen, Kış Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği madalyalarla organizasyon tarihinin en başarılı ismi olarak ön plana çıkıyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) raporlarına göre İtalya'nın Milano-Cortina kentlerinde 6-22 Şubat'ta düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları'nda sporseverler, 2 bin 871 sporcunun madalya mücadelesini izleme fırsatı yakalayacak.

Oyunlarda 8 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 15 madalya elde eden Norveçli kadın kayakçı Marit Björgen, organizasyonun en başarılı ismi konumunda bulunuyor.

BJÖRGEN 5 FARKLI OLİMPİYATTA 15 MADALYA KAZANDI

Kayaklı koşuda mücadele eden Björgen, 5 farklı olimpiyatta madalya kazanma başarısı gösterdi.

Norveçli sporcu, Salt Lake 2002 ve Torino 2006'da gümüş, Vancouver 2010'da 3 altın, 1'er gümüş ve bronz, Soçi 2014'te 3 altın, PyeongChang 2018'de ise 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla evine döndü.

Björgen, dünya şampiyonalarında ise 18'i altın olmak üzere 26 madalya elde etti.

BİATLONUN UNUTULMAZ İSMİ BJÖRNDALEN

Kış olimpiyatlarının en başarılı ikinci atleti konumda Ole Einar Björndalen yer alıyor.

Ülkesi Norveç'i biatlonda temsil eden 52 yaşındaki eski sporcu, 6 kez olimpiyatlarda mücadele etti.

Erkekler biatlonda Nagano 1998 ve Vancouver 2010'da birer, Salt Lake 2002'de 4, Soçi 2014'te iki kez olmak üzere kış olimpiyatlarında 8 altın kazanan Björndalen, ayrıca 4 gümüş ve 2 bronzla oyunlarda 14 kez madalya sevinci yaşadı.

IREEN WÜST OLİMPİYATLARDA 13 MADALYA KAZANDI

Norveçli sporcuların ardından kış olimpiyatlarının en başarılı isimleri arasında Hollandalı sürat patencisi Ireen Wüst öne çıkıyor.

Sürat pateninde 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 13 madalyayı boynuna takan 39 yaşındaki Wüst, kış olimpiyatlarında branşının en başarılı temsilcisi ünvanını elinde tutuyor.

Kış olimpiyatlarında en çok madalya kazanan 10 sporcu ve ülkeleri şöyle:

SporcuÜlkeDalAltınGümüşBronzToplam madalya
1Marit BjörgenNorveçKayaklı koşu84315
2Ole Einar BjörndalenNorveçBiatlon84214
3Ireen WüstHollandaSürat pateni65213
4Björn DaehlieNorveçKayaklı koşu84012
5Arianna FontanaİtalyaKısa kulvar sürat pateni24511
6Raisa SmetaninaSovyetler BirliğiKayaklı koşu45110
7Stefania BelmondoİtalyaKayaklı koşu23510
8Lyubov YegorovaRusyaKayaklı koşu6309
9Claudia PechsteinAlmanyaSürat pateni5229
10Johannes Thingnes BoNorveçBiatlon5229

Kante transferi dış basında!
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!
DİĞER
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
Fenerbahçe'den Başkan Erdoğan'a Kante teşekkürü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yusuf Akçiçek geri dönüyor!
Noa Lang'tan transfer itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransa Milli Takımı'ndan Kante paylaşımı! Fransa Milli Takımı'ndan Kante paylaşımı! 11:31
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:15
Kante transferi dış basında! Kante transferi dış basında! 11:10
Karateciler tam üç kez Türkiye birincisi oldu! Karateciler tam üç kez Türkiye birincisi oldu! 11:00
Yusuf Akçiçek geri dönüyor! Yusuf Akçiçek geri dönüyor! 10:49
Knicks galibiyet serisini 7 maça çıkardı! Knicks galibiyet serisini 7 maça çıkardı! 10:47
Daha Eski
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Paris Basketbol! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Paris Basketbol! 10:38
F.Bahçe'den Başkan Erdoğan'a transfer teşekkürü! F.Bahçe'den Başkan Erdoğan'a transfer teşekkürü! 10:33
UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası! UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası! 10:29
Kante'nin geliş saati belli oldu! Kante'nin geliş saati belli oldu! 10:04
Halterciler güçleniyor! Halterciler güçleniyor! 10:01
Beşiktaş'ın rakibi Kocaelispor! Beşiktaş'ın rakibi Kocaelispor! 09:51