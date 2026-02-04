CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup'ta çeyrek finali garantiledi!

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup'ta çeyrek finali garantiledi!

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu’nda 4’te 4 yaparak çeyrek finali garantiledi; 5 Şubat’ta İspanya’da Casademont Zaragoza’ya konuk olacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 13:49
Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup'ta çeyrek finali garantiledi!

FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda 4'te 4 yaparak grup maçlarının bitimine 2 hafta kala çeyrek final oynamayı garantileyen temsilcimiz Aliağa Petkimspor 5 Şubat'ta İspanya deplasmanında iddiası kalmayan Casademont Zaragoza'ya konuk olacak. Pabellon Principe Felipe'de oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Grupta henüz yenilgisi bulunmayan lider Petkimspor son hafta kendisi gibi çeyrek finali garantileyen Yunan ekibi Peristeri'yi ağırlayacağı maçta zirvde kalmaya çalışacak. Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi son iki maçın sonucuna göre İspanyol ekibi Bilbao Basket veya Yunan temsilcisi PAOK olacak.

G.Saray'dan savunmaya Cezayirli hamle!
G.Saray'ın orta sahası İspanya'dan!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Fenerbahçe'den Başkan Erdoğan'a Kante teşekkürü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
Buruk'tan o transfere onay çıkmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın orta sahası İspanya'dan! G.Saray'ın orta sahası İspanya'dan! 13:12
Galatasaray-İstanbulspor muhtemel 11'ler! Galatasaray-İstanbulspor muhtemel 11'ler! 12:51
Buruk'tan o transfere onay çıkmadı! Buruk'tan o transfere onay çıkmadı! 12:40
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! 12:29
Boluspor-Alanyaspor | CANLI İZLE Boluspor-Alanyaspor | CANLI İZLE 12:22
Kış olimpiyatları rekortmeni Marit Björgen! Kış olimpiyatları rekortmeni Marit Björgen! 11:54
Daha Eski
Fransa Milli Takımı'ndan Kante paylaşımı! Fransa Milli Takımı'ndan Kante paylaşımı! 11:31
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:15
Kante transferi dış basında! Kante transferi dış basında! 11:10
Karateciler tam üç kez Türkiye birincisi oldu! Karateciler tam üç kez Türkiye birincisi oldu! 11:00
Yusuf Akçiçek geri dönüyor! Yusuf Akçiçek geri dönüyor! 10:49
Knicks galibiyet serisini 7 maça çıkardı! Knicks galibiyet serisini 7 maça çıkardı! 10:47