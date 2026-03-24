CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Aden Ünlü tekvandoda olimpiyat hayali kuruyor!

Ablasından etkilenerek tekvandoya başlayan 14 yaşındaki milli sporcu Aden Ünlü, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 11:35
Aden Ünlü, 2017 yılında ablasına özenerek tekvandoyla tanıştı. İlde düzenlenen turnuvalarda başarı elde eden Aden, 24-26 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda kızlar 44 kiloda şampiyon oldu.

Milli sporcu, 2028 yılında ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek Yaz Olimpiyatları'na katılmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aden Ünlü, tekvandonun hayata bakış açısını değiştirdiğini söyledi.

Tekvando sayesinde öz güveninin arttığını belirten Aden, sporla güzel anılar biriktirdiğini ve yeni arkadaşlıklar edindiğini ifade etti.

Antrenman yaparken kendisini ayrı bir dünyada hissettiğini anlatan Aden, "Türkiye şampiyonu oldum. Finalde kazandığımı söylediklerinde çok mutlu oldum. Tarif edilemeyecek bir duygu. Bundan sonraki hedefim olimpiyat oyunlarına katılmak. Dünya derecemin olmasını istiyorum." dedi.

Aden Ünlü, 24-31 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na katılacağını dile getirdi.

Başarının çok çalışmanın ürünü olduğunu anlatan Aden, "Ben birkaç yıl önce bu sporu bırakmayı düşünüyordum. Annemin teşvikiyle hırslandım. Şimdi milli takım formasını giyiyorum. Türk bayrağını taşımak çok güzel, onur verici bir duygu. Dünyada da Avrupa'da da onu gururla taşımak müthiş bir duygu." diye konuştu.

Antrenör Gökhan Yeşil de Aden'in başarılı bir sporcu olduğunu söyledi.

Aden Ünlü'nün milli sporcu olduğunu belirten Yeşil, ilk hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu, ardından olimpiyatlara odaklanacaklarını kaydetti.

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Daha Eski
