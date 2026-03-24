Aliağa Petkimspor, Bursaspor'u 91-82 yendi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3 maçlık yenilgi serisinin ardından evinde en yakın rakibi Bursaspor'u 91-82 mağlup eden Aliağa Petkimspor düze çıktı. Son 10 maçta 9 yenilgi alan Petkim, en kritik mücadeleyi kazanarak 7 galibiyete ulaşırken ikili averaj üstünlüğünü de Bursa'dan aldı. Petkimspor, bitime 7 hafta kala düşme hattındaki Karşıyaka'ya da 3 galibiyet fark attı. Geçen hafta içinde Avrupa'da FIBA Europe Cup'tan elenmesinin ardından ligde kazanmayı başaran İzmir ekibinde Antrenör Özhan Çıvgın, "Bizim için psikolojik açıdan zor bir maçtı" dedi.

Çıvgın, "Üst üste mağlubiyetlerin ardından özgüven açısından ve basketbolumuzu sahaya yansıtmamız adına önemli bir maçtı. Savunmada basit hatalar yapsak da maçı kazanma anlarında enerjimiz çok yüksekti. Daha iyisini yapabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Yedi maçımız kaldı, hepsini kazanmak için sahaya çıkacağız. Salona gelip bizi destekleyen herkese çok teşekkürler. Aliağa için her zaman en iyisini yapmak adına çok çabalıyoruz. Vereceğiniz destek ve özgüven ile daha iyisini yapacağız" açıklamasını yaptı.

TRİBÜNDE ÖRNEK ORGANİZASYON

Aliağa Petkimspor ligdeki Bursaspor maçında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonu işbirliğiyle, "Atmıyoruz, Paylaşıyoruz! Basketbolun Gücü Sıfır Atıkla Buluşuyor" organizasyonu düzenledi. Maça gelirken taraftarların yanlarında getirdikleri peluş oyuncaklar yapılan anonsla birlikte aynı anla parkeye atıldı. Toplanan oyuncaklar ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.