Fenerbahçe'den flaş açıklama! Sosyal medya...

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'dan son olarak flaş bir 'sosyal medya' açıklaması geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 17:38 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 17:48
Fenerbahçe, resmi kanalları üzerinden yayınlamış olduğu açıklama ile dikkat çekti. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklama ile sosyal medya üzerinden kulüp ile ilgili dolaşıma sokulan asılsız iddialara ve "organize manipülasyon girişimlerine" tepki gösterdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Son dönemde sosyal medya platformları üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulan asılsız iddiaları, çarpıtılmış bilgileri ve organize manipülasyon girişimlerini dikkatle takip etmekteyiz.

Adeta tek elden hazırlanarak organize şekilde gündeme sokulan yalan yanlış suçlamalar ve iftiralarla ilgili hukuki süreçler başlatılmış; ilgili kişi ve hesaplar nezdinde suç duyurularında bulunulmaya başlanmıştır.

Kulübümüze zarar veren bu kişilerle ilgili süreç kararlılıkla sürdürülecektir.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu olarak; sportif anlamda alınan kararların ve atılan adımların yoruma açık olduğunun, yeri geldiğinde eleştirilebileceğinin bilincindeyiz.

Üyelerimizden ve taraftarlarımızdan gelen, samimiyetle paylaşılan her yorum ve eleştiri, bizim için olmazsa olmaz nitelikte ve değerdedir.

Bu doğrultuda, kendi değerlendirmelerimizi ve özeleştirimizi de her zaman yapıyoruz.

Futbol Takımımız nezdinde son dönemde üst üste gelen saha sonuçlarının yarattığı duyguyu camiamızla birlikte en güçlü şekilde hissediyor ve anlıyoruz.

Bunun sorumluluğunu da omuzlarımızda taşıyoruz.

Konuşulması gereken her konunun doğru zeminde ve açık şekilde ele alınmasından hiçbir zaman kaçınmayız.

Ancak tek merkezden çıkan, yalan yanlış manipülatif içeriklerin, kimliği belirsiz sahte hesaplar üzerinden gündeme getirildiği, aynı içeriklerin koordineli şekilde bazı kişilerce çeşitli yayın organları üzerinden kamuoyuna aktarıldığı bu ortamın, Fenerbahçemiz için ne denli sağlıksız, ne kadar zarar veren bir atmosfer yarattığı açıktır.

Değerli kongre üyelerimizin ve taraftarlarımızın, kaynağı ve dayanağı olmayan bu iddia, iftira ve manipülasyonlara karşı her zamankinden daha dikkatli ve sağduyulu olacağına inanıyoruz.

Sosyal medya üzerinden hayata geçirilmeye çalışılan yalan, yanlış ve iftiralarla gündemi yönlendirmeye, camiamızı etkilemeye yönelik hiçbir girişimin Fenerbahçe'de karşılığı yoktur; bu yöntemlerin sonuç doğurmayacağı açıktır.

Fenerbahçe'nin gündemi, farklı mecralarda oluşturulmaya çalışılan algılarla değil; kulübümüzün gerçekleri ve camiamızın iradesiyle belirlenir.

Kulübümüzün gündemine ilişkin tüm başlıklar, nisan ayında yapılacak Yüksek Divan Kurulu Toplantımızda kapsamlı şekilde ele alınacaktır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

DİĞER
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
