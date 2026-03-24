Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız...

TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım sağlayacak takım sayısını resmen açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 18:20 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 18:21
TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezon Avrupa kupalarına toplam 5 takım ile katılım sağlanacağını resmen açıkladı. TFF tarafından yapılan resmi açıklamada, "UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2026-2027 sezonunda ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir." ifadeleri yer aldı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLADIĞI UEFA KULÜPLER ARASI MÜSABAKALARA KATILIM PROSEDÜRLERİ

2026-2027 Sezonunda UEFA Kulüpler Arası Müsabakalara katılım aşağıdaki şekilde olacaktır:

-Süper Ligi 1. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Lig Aşaması'ndan,

-Süper Ligi 2. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan,

-Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan,

-Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan,

-Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Konferans Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan katılır.

1) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, Lig sıralamasına göre UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanırsa;

a) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan,

b) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan,

c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım UEFA Konferans Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan katılır.

2) Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 3. sırada bitirirse;

a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan,

b) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan,

c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Konferans Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan katılır.

3) Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 4. sırada bitirirse;

a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan,

b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan,

c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Konferans Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan katılır.

4) UEFA'nın, UEFA Kulüpler Arası Müsabakalara katılma şartlarında yapacağı değişiklikler aynen uygulanır.

5) Sportif başarı neticesinde UEFA Kulüpler Arası Kupa müsabakalarına katılım hakkı elde ettiği halde, UEFA'nın, kupa müsabakalarına katılım ile ilgili kriterleri karşılamaması nedeniyle bu müsabakalara katılamayan takımların yerine; bu kriterlere uygun olmak şartıyla Lig sıralaması gereği takip eden diğer takımlar katılır.

