Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Alberto Bigarelli ameliyat oldu!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, başantrenörü Alberto Bigarelli'nin omurilik kanalına düşmüş bel fıtığı parçalarının çıkarılması (lomber sekestrektomi) için ameliyat edildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'mızın başantrenörü Alberto Bigarelli, sponsor hastanemiz Acıbadem'de lomber sekestrektomi ameliyatı geçirmiştir. Başantrenörümüz dinlenme sürecinin devamı nedeniyle Ankara deplasmanında takımımızın başında yer alamayacaktır. Takımımız, karşılaşmaya yardımcı antrenörümüz Emre Türkileri yönetiminde çıkacaktır. Başantrenörümüz Alberto Bigarelli'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.