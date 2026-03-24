Haberler Yüzme

Milli yüzücü Derin Anbarlı'nın hedefi uluslararası organizasyonda madalya almak!

Galatasaray'ın 18 yaşındaki milli yüzücüsü Derin Anbarlı, 6 Türkiye şampiyonluğunun ardından 28-29 Mart'ta Avusturya'da düzenlenecek Multinations Yıldızlar Şampiyonası'nda uluslararası kürsüye çıkmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 14:41
Milli yüzücü Derin Anbarlı'nın hedefi uluslararası organizasyonda madalya almak!

Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Derin Anbarlı (18), 28-29 Mart'ta Avusturya'da düzenlenecek Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda kürsüyü hedefliyor.

Yüzmeye 6 yaşında başlayan Anbarlı, bugüne kadar 6 Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Galatasaray Kulübü sporcusu Derin Anbarlı, geçen yıl Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle milli takıma seçildi.

Milli sporcu, 28-29 Mart'ta Avusturya'da gerçekleştirilecek Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda kürsüye çıkarak madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Anbarlı, yaptığı açıklamada, son katıldığı şampiyonanın kendisi için çok verimli geçtiğini söyledi.

Başarılarıyla adından söz ettirmek istediğini belirten Anbarlı, "Antalya'da düzenlenen şampiyonada güzel dereceler elde ettim. Bu sonuçlarla milli takıma seçildim. Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda da en iyi şekilde mücadele ederek güzel sonuçlarla dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Yüzme Antrenörü Mestan Şentürk de sporcusunun küçük yaşta önemli başarılara imza attığını belirtti.

Anbarlı'nın uluslararası dereceler için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Şentürk, "Amacımız başarılarına yenilerini eklemek. Sporcumuz, gelişimini planladığımız şekilde sürdürüyor. Bundan sonraki süreçte de kategorisinde adından söz ettirmeye devam edeceğine inanıyoruz. Avusturya'dan da güzel bir sonuçla dönmeyi umuyoruz." dedi.

