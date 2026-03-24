Ziraat Türkiye Kupası
Natura Dünyası Gençlerbirliği'nden üç futbolcu milli takım aday kadrolarına davet edildi. Kaleci Ricardo Velho Portekiz, Cihan Çanak Türkiye Ümit, Prince Martor ise Liberya A Milli Takımı kadrosunda yer aldı. İşte detaylar...

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 14:08
Gençlerbirliği'nde 3 oyuncu milli takım aday kadrolarına davet edildi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde forma giyen Ricardo Velho ve Prince Martor, ülkelerinin milli takım aday kadrolarına davet edildi. Kanat oyuncusu Cihan Çanak da Ümit Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

Başkent ekibinde kaleci Ricardo Velho, Portekiz Milli Takımı'nın 28 Mart'ta Meksika ve 31 Mart'ta ABD ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

Milli futbolcu Cihan Çanak ise Ümit Milli Takımı'nın 31 Mart Salı günü Hırvatistan ile yapacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup eleme mücadelesinin aday kadrosuna davet edildi.

Kırmızı-siyahlıların 19 Yaş Altı PAF Takımı oyuncusu Prince Martor da Liberya A Milli Takımı'nın 27 Mart'ta Moritanya ve 31 Mart'ta Libya maçlarının aday kadrosuna alındı.

