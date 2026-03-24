Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Noa Lang sakatlığında son durumu açıkladı!

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı Devler Ligi rövanş maçında sakatlanan Noa Lang, sakatlığında son durum hakkında Hollanda basınına konuştu. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 15:22
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Noa Lang, sarı-kırmızılıların Liverpool ile deplasmanda oynadığı rövanş mücadelesinde parmağından sakatlanmıştı.

Lang, sağlık durumuna dair Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

Ziggo Sport'a konuşan Lang'ın açıklamaları ise şu şekilde:

"Reklam panosuna tutunmak istedim ama arkasında çitler vardı. Oldukça keskin bir yerdi, bu yüzden parmağım çit ile reklam panosu arasında kesildi. Dikiş atıldı ve parmağım hâlâ yerinde. Doktor iyileşeceğini düşünüyor, yani her şey yolunda gidiyor.

Tabii bir süreliğine PlayStation oynayamayacağım. Neyse ki futbol oynamak için bacaklarıma ihtiyacım var. Duş alırken biraz zorlanıyorum."

