CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Can Armando Güner tamam! İşte sözleşme süresi

Galatasaray'da Can Armando Güner tamam! İşte sözleşme süresi

Ara transfer döneminde Noa Lang, Yaser Asprilla ve Renato Nhaga'yı kadrosuna katan Galatasaray, Can Armando Güner transferinde de mutlu sona ulaştı. İşte 18 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşme süresi... | Son dakika GS spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 15:40
Galatasaray'da Can Armando Güner tamam! İşte sözleşme süresi

Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da Can Armando Güner tamam! İşte sözleşme süresi

Kış transfer dönemine durgun bir giriş yapan sarı-kırmızılar, ilerleyen günlerde transferlerini tek tek açıkladı.

Galatasaray'da Can Armando Güner tamam! İşte sözleşme süresi

Cimbom, ilk olarak Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'i kadrosuna kattı.

Galatasaray'da Can Armando Güner tamam! İşte sözleşme süresi

Galatasaray, yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray'da Can Armando Güner tamam! İşte sözleşme süresi

İkinci transferini de kanat bölgesine yapan sarı-kırmızılılar, Girona forması giyen Yaser Asprilla'yı renklerine bağladı.

Galatasaray'da Can Armando Güner tamam! İşte sözleşme süresi

Aslan, Noa Lang gibi Kolombiyalı futbolcuyu da satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Galatasaray'da Can Armando Güner tamam! İşte sözleşme süresi

Galatasaray'da Lang ve Asprilla hamlelerinin ardından üçüncü takviye orta sahaya yapıldı.

Galatasaray'da Can Armando Güner tamam! İşte sözleşme süresi

Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Casa Pia forması giyen Renato Nhaga ile her konuda anlaşma sağladı.

Galatasaray'da Can Armando Güner tamam! İşte sözleşme süresi

Galatasaray'ın bu transfer için 6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Galatasaray'da Can Armando Güner tamam! İşte sözleşme süresi

Sarı-kırmızılılar, Noa Lang, Yaser Asprilla ve Renato Nhaga'nın ardından bir transferi daha bitiriyor.

Galatasaray'da Can Armando Güner tamam! İşte sözleşme süresi

CAN ARMANDO GÜNER'DE MUTLU SON

Galatasaray, Borussia Mönchengladbach forması giyen Can Armando Güner ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'da Can Armando Güner tamam! İşte sözleşme süresi

TRT Spor'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, transferi için bir süredir girişimlerini sürdürdüğü genç futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

G.Saray'dan savunmaya Cezayirli hamle!
Renato Nhaga, İstanbul'a geldi!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'ın Orta Doğu turunda ikinci durak Mısır: Havalimanında özel karşılama sarayda resmi tören
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
G.Saray'ın orta sahası İspanya'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Renato Nhaga, İstanbul'a geldi! Renato Nhaga, İstanbul'a geldi! 15:55
G.Saray'da Can Armando tamam! G.Saray'da Can Armando tamam! 15:39
F. Karagümrük-RAMS Başakşehir | CANLI İZLE F. Karagümrük-RAMS Başakşehir | CANLI İZLE 15:27
Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı! Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı! 15:21
Galatasaray-İstanbulspor maç bilgileri! Galatasaray-İstanbulspor maç bilgileri! 14:49
F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 14:40
Daha Eski
Göztepe Musah Mohammed'i transfer etti! Göztepe Musah Mohammed'i transfer etti! 14:29
Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı! Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı! 14:17
Petkimspor İspanya'da parkede! Petkimspor İspanya'da parkede! 13:49
G.Saray'ın orta sahası İspanya'dan! G.Saray'ın orta sahası İspanya'dan! 13:12
Galatasaray-İstanbulspor muhtemel 11'ler! Galatasaray-İstanbulspor muhtemel 11'ler! 12:51
Buruk'tan o transfere onay çıkmadı! Buruk'tan o transfere onay çıkmadı! 12:40