Galatasaray'da Can Armando Güner tamam! İşte sözleşme süresi
Ara transfer döneminde Noa Lang, Yaser Asprilla ve Renato Nhaga'yı kadrosuna katan Galatasaray, Can Armando Güner transferinde de mutlu sona ulaştı. İşte 18 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşme süresi... | Son dakika GS spor haberi
Galatasaray, yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.
İkinci transferini de kanat bölgesine yapan sarı-kırmızılılar, Girona forması giyen Yaser Asprilla'yı renklerine bağladı.
Aslan, Noa Lang gibi Kolombiyalı futbolcuyu da satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Galatasaray'da Lang ve Asprilla hamlelerinin ardından üçüncü takviye orta sahaya yapıldı.
Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Casa Pia forması giyen Renato Nhaga ile her konuda anlaşma sağladı.
Galatasaray'ın bu transfer için 6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.
Sarı-kırmızılılar, Noa Lang, Yaser Asprilla ve Renato Nhaga'nın ardından bir transferi daha bitiriyor.
CAN ARMANDO GÜNER'DE MUTLU SON
Galatasaray, Borussia Mönchengladbach forması giyen Can Armando Güner ile anlaşma sağladı.
TRT Spor'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, transferi için bir süredir girişimlerini sürdürdüğü genç futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
