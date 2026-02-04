Talisca'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Anderson Talisca ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcu, maaşında yarıdan fazla indirime gitme kararını sarı-lacivertli yönetime bildirdi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 16:49
Tecrübeli oyuncunun, yeni sözleşme görüşmeleri kapsamında maaşında yarıdan fazla indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi.
Bu gelişme, kulübün mali planlaması açısından oldukça olumlu bir adım olarak değerlendirildi.
Öte yandan birçok kulübün de Talisca'nın durumunu yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında yer aldı.
Bu takımların, oyuncunun sözleşme şartlarını ve geleceğiyle ilgili ihtimalleri araştırdığı belirtildi.
Fenerbahçe yönetiminin ise şubat ayı içerisinde yıldız futbolcu ile ilgilenen kulüplerden resmi bir girişim yapılmasını beklediği ifade ediliyor.
Sahadaki performansıyla da fark yaratan Talisca, bu sezon sarı lacivertli formayla istikrarlı bir görüntü çizdi.
Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 maçta 17 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum gücünde önemli bir rol üstlendi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.