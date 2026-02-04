Talisca'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Bu takımların, oyuncunun sözleşme şartlarını ve geleceğiyle ilgili ihtimalleri araştırdığı belirtildi.

Fenerbahçe yönetiminin ise şubat ayı içerisinde yıldız futbolcu ile ilgilenen kulüplerden resmi bir girişim yapılmasını beklediği ifade ediliyor.