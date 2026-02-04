CANLI SKOR ANA SAYFA
Talisca'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Talisca'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Anderson Talisca ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcu, maaşında yarıdan fazla indirime gitme kararını sarı-lacivertli yönetime bildirdi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 16:49
Talisca'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Fenerbahçe'de sergilediği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Anderson Talisca'dan sarı lacivertli yönetime yüzleri güldüren bir haber geldi.

Talisca'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Brezilyalı yıldız futbolcu, İstanbul'da son derece mutlu olduğunu kulüp yetkililerine net bir şekilde iletti.

Talisca'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Talisca'nın sadece mutluluğunu değil, fedakarlığını da göstermesi yönetimde büyük memnuniyet yarattı.

Talisca'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Tecrübeli oyuncunun, yeni sözleşme görüşmeleri kapsamında maaşında yarıdan fazla indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi.

Talisca'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Bu gelişme, kulübün mali planlaması açısından oldukça olumlu bir adım olarak değerlendirildi.

Talisca'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Öte yandan birçok kulübün de Talisca'nın durumunu yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

Talisca'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Bu takımların, oyuncunun sözleşme şartlarını ve geleceğiyle ilgili ihtimalleri araştırdığı belirtildi.

Talisca'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Fenerbahçe yönetiminin ise şubat ayı içerisinde yıldız futbolcu ile ilgilenen kulüplerden resmi bir girişim yapılmasını beklediği ifade ediliyor.

Talisca'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Sahadaki performansıyla da fark yaratan Talisca, bu sezon sarı lacivertli formayla istikrarlı bir görüntü çizdi.

Talisca'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 maçta 17 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum gücünde önemli bir rol üstlendi.

