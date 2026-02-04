Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler RAMS Başakşehir kupada Fatih Karagükrük'ü farklı geçti! İşte maçın özeti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında RAMS Başakşehir deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Giriş: 04 Şubat 2026, Çarşamba 17:22

Ziraat Türkiye Kupası A grubu 3. hafta maçında RAMS Başakşehir, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Başakşehir, mücadeleden 4-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte maçın detayları...

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası A grubu 3. hafta maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 8. dakikada Abbosbek Fayzullaev, 22. dakikada Eldor Shomurodov, 50. dakikada Miguel Crespo ve 65. dakikada Ivan Brnic'ten geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 79. dakikada Abdul Kader Moussa Kone kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte RAMS Başakşehir, 6 puana yükseldi. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 2 puanda kaldı.

