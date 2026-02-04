Corendon Alanyaspor deplasmanda farklı galip!

Maç Sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Boluspor'u 4-0 mağlup etti. İşte maçın detayları... | Son dakika spor haberleri

Giriş: 04 Şubat 2026, Çarşamba 12:50 Güncelleme: 04 Şubat 2026, Çarşamba 15:00

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. A Grubu 3. hafta maçında TFF 1. Lig ekibi Boluspor, sahasında Trendyol Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan taraf 4-0'lık skorla konuk ekip oldu. Corendon Alanyaspor'da Ianis Hagi ve Steve Mounie fileleri ikişer kez havalandırarak takımlarına 3 puanı getiren isimler oldu. Bu sonuç ile birlikte 7 puana yükselen Corendon Alanyaspor, maç fazlası ile A Grubu'nda lider oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

