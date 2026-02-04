Maç Sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada B Grubu 3. hafta maçında Gençlerbirliği ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği'nin ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 04 Şubat 2026, Çarşamba 17:52

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada B Grubu 3. hafta maçında Gençlerbirliği ile İkas Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Gençlerbirliği'nin ev sahibi olduğu bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ- İKAS EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ:

Gençlerbirliği: Erhan, Hanousek, Umut, Arda Çağan, Fıratcan, Samed, Ensar, Varesanovic, Onyekuru, Cihan, Prince

İkas Eyüpspor: Marcos Felipe, Kutay, Mendy, Arda, Lucas Calegari, Andre, Ndoye, Manga, Torres, Sadia, Abdou Kadre Sy

GENÇLERBİRLİĞİ-İKAS EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-İkas Eyüpspor maçı TSİ 18.00'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

