Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada B Grubu 3. hafta maçında Gençlerbirliği ile İkas Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Gençlerbirliği'nin ev sahibi olduğu bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ- İKAS EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ:
Gençlerbirliği: Erhan, Hanousek, Umut, Arda Çağan, Fıratcan, Samed, Ensar, Varesanovic, Onyekuru, Cihan, Prince
İkas Eyüpspor: Marcos Felipe, Kutay, Mendy, Arda, Lucas Calegari, Andre, Ndoye, Manga, Torres, Sadia, Abdou Kadre Sy
GENÇLERBİRLİĞİ-İKAS EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği-İkas Eyüpspor maçı TSİ 18.00'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.
