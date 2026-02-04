Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 3. hafta heyecanı, Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanacak mücadeleyle yaşanıyor. Grupta çıktığı 2 karşılaşmayı da kazanarak yoluna kayıpsız devam eden sarı-kırmızılı ekip, 1. Lig temsilcisi karşısında da hata yapmadan avantajını korumak istiyor. İstanbulspor ise zorlu deplasmanda sürprize imza atmak için sahaya çıkıyor.



GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında oynanacak Galatasaray-İstanbulspor maçı 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.



GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-İstanbulspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.



GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Günay, Kaan, Kazımcan, Eren, Lemina, Torreira, İlkay, Gökdeniz, Aspiralla, Ahmed, Icardi

İstanbulspor:

CİMBOM'DA HEDEF 3 PUAN

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmayı amaçlayan Cimbom, İstanbulspor karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. İlk hafta Başakşehir'i 1-0 ile geçen sarı-kırmızılılar, Fethiyespor'u ise deplasmanda 2-1 yenerken, İstanbul ekibi karşısında hata yapmak istemiyor.



ICARDI, HAGI'NIN REKORUNU KIRMAYA HAZIRLANIYOR

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İstanbulspor karşısında 1 gol atması durumunda kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu konumuna gelecek. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki Zecorner Kayserispor maçında ağları havalandıran Icardi, sarı-kırmızılı formayla 117. maçında 72. golünü attı. Söz konusu golle kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu sıralamasında zirvede bulunan Gheorghe Hagi'yi yakalayan Icardi, İstanbulspor karşısında 1 kez fileleri havalandırması durumunda sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çıktığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet görmedi. Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında organizasyonda 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 19 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 gol yedi.



GALATASARAY'DAN İSTANBULSPOR'A ÜSTÜNLÜK

Galatasaray, İstanbulspor ile oynadığı son 6 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 26 Eylül 2004 tarihinde İstanbulspor'u 4-1 yendiği maçla başlayan süreçte, rakibiyle oynadığı 6 resmi müsabakanın tamamını kazandı. Galatasaray, bu maçlarda 15 kez ağları sarsarken, 3 kez golü kalesinde gördü.



GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI HAKEMİ

TFF, Galatasaray-İstanbulspor maçı hakeminin Reşat Onur Coşkunses olduğunu açıkladı. Coşkunses'in yardımcılıklarını Mehmet Şengül ve Kerem İlitangil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mustafa Hakan Belder üstlenecek.