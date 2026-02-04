Maç Sonuçları

Gençlerbirliği ile İkas Eyüpspor yenişemedi! İşte maçın özeti

Giriş: 04 Şubat 2026, Çarşamba 19:54 Güncelleme: 04 Şubat 2026, Çarşamba 19:54

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 3. haftasında Gençlerbirliği, sahasında İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çaldı. Gol düellosuna sahne olan çekişmeli maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Gençlerbirliği'nin golleri 12. dakikada Dal Varesanovic ve 24. dakikada penaltıdan Ensar Kemaloğlu'dan geldi. İkas Eyüpspor'un sayılarını ise 34 ile 44. dakikalarda Angel Torres kaydetti.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği grubunda 7 puana yükseldi. İkas Eyüpspor ise puanını 4 yaptı.

