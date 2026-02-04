SON DAKİKA: Fenerbahçe N'Golo Kante transferini KAP'a bildirdi! İşte sözleşme detayları

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan kadrosuna kattığı N'Golo Kante'nin maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. İşte yıldız isme ödenecek ücret... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 17:39 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 18:04
Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden kadrosuna kattığı N'Golo Kante transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken oyuncuya 14 milyon 400 bin avro imza parası verileceği duyuruldu.

Kulübün, bu sezonun kalan bölümü için Kante'ye 5 milyon 500 bin avro, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları için ise yıllık 11 milyon avro ücret ödeyeceği kaydedildi.

