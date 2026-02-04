CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray-İstanbulspor MAÇI CANLI İZLE | GS maçı şifresiz nasıl izlenir?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Kupada 2'de 2 yaparak yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, 1. Lig ekibine karşı hata yapmadan önemli bir avantajın sahibi olmayı amaçlıyor. Son şampiyon olarak sahaya çıkan Cimbom'da Okan Buruk'un hangi isimleri ilk 11'de tercih edeceği merak edilirken, Galatasaray-İstanbulspor maç kadrosu araştırılıyor. Öte yandan futbolseverler, "Galatasaray-İstanbulspor maçı canlı izle" konusunu incelemeyi sürdürüyor. Peki, Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 17:42
A SPOR CANLI İZLE (Galatasaray-İstanbulspor maçı canlı izle)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 3. hafta heyecanı, Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanacak mücadeleyle yaşanacak. Grupta çıktığı 2 karşılaşmayı da kazanarak yoluna kayıpsız devam eden sarı-kırmızılı ekip, 1. Lig temsilcisi karşısında da hata yapmadan avantajını korumak istiyor. Son şampiyon unvanıyla sahaya çıkacak olan Galatasaray'da Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 merak konusu olurken, karşılaşmanın maç kadrosu ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında oynanacak Galatasaray-İstanbulspor maçı 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-İstanbulspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Günay, Gökdeniz, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, İlkay, Barış Alper, Asprilla, Lang (Ahmed), Icardi

İstanbulspor: İsa, Duhaney, Duhan, Emrecan, Yusuf, Loshaj, Vorobjovas, Ömer Faruk, Sambissa, Mamadou, Krstovski

CİMBOM'DA HEDEF 3 PUAN

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmayı amaçlayan Cimbom, İstanbulspor karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. İlk hafta Başakşehir'i 1-0 ile geçen sarı-kırmızılılar, Fethiyespor'u ise deplasmanda 2-1 yenerken, İstanbul ekibi karşısında hata yapmak istemiyor.

GALATASARAY KADROSUNDA ROTASYONA GİDEBİLİR

Galatasaray'ın, İstanbulspor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki yoğun maç trafiği nedeniyle az süre alan futbolculara bu karşılaşmada forma şansı verebilir.

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Leroy Sane ve Arda Ünyay, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçı sonrası sağ ayak bileği dış yan bağları ile eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane, görev alamayacak. Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor mücadelesinde sakatlanan ve sol arka adalesinde hafif-orta dereceli zorlanma tespit edilen Arda Ünyay da İstanbulspor karşısında oynayamayacak.

ICARDI, HAGI'NIN REKORUNU KIRMAYA HAZIRLANIYOR

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İstanbulspor karşısında 1 gol atması durumunda kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu konumuna gelecek. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki Zecorner Kayserispor maçında ağları havalandıran Icardi, sarı-kırmızılı formayla 117. maçında 72. golünü attı. Söz konusu golle kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu sıralamasında zirvede bulunan Gheorghe Hagi'yi yakalayan Icardi, İstanbulspor karşısında 1 kez fileleri havalandırması durumunda sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çıktığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet görmedi. Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında organizasyonda 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 19 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 gol yedi.

GALATASARAY'DAN İSTANBULSPOR'A ÜSTÜNLÜK

Galatasaray, İstanbulspor ile oynadığı son 6 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 26 Eylül 2004 tarihinde İstanbulspor'u 4-1 yendiği maçla başlayan süreçte, rakibiyle oynadığı 6 resmi müsabakanın tamamını kazandı. Galatasaray, bu maçlarda 15 kez ağları sarsarken, 3 kez golü kalesinde gördü.

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI HAKEMİ

TFF, Galatasaray-İstanbulspor maçı hakeminin Reşat Onur Coşkunses olduğunu açıkladı. Coşkunses'in yardımcılıklarını Mehmet Şengül ve Kerem İlitangil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mustafa Hakan Belder üstlenecek.

