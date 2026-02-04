CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konyaspor Konyaspor'da, Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı

Konyaspor'da, Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de bu sezon aldığı kötü sonuçlarla alt sıralarda yer alan Tümosan Konyaspor Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 19:19
Konyaspor'da, Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig'de bu sezon aldığı kötü sonuçlarla alt sıralarda yer alan Konyaspor'da bir ayrılık yaşandı.

Ligde son oynanan maçta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan yeşil-beyazlılar, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılması kararı aldı.

Çağdaş Atan, Süper Lig'de Konyaspor'un başında çıktığı 9 maçta 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Konyaspor bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Çağdaş Atan'ın Konyaspor'u Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Muş Spor'u 4-1 mağlup etti. Grup maçlarında ise Antalyaspor'u 1-0, Bodrum FK'yı da 2-1 mağlup etti.

